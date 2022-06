Wiedersehen: Seeteufel Constant will es seinen Drachen zeigen

Für Jéan Constant steigt am Sonntag kein ganz normales Football-Spiel. Der Wide Receiver der Hamburg Sea Devils trifft dann nämlich auf sein ehemaliges Team, die Barcelona Dragons.

Als Drache avancierte der 25-Jährige in der letzten Saison zum besten Passempfänger der gesamten European League of Football (ELF). Laut Sea-Devils-Boss Max Paatz hatte man nur „wenig Hoffnung“ auf eine Verpflichtung des US-Boys. „Er kam aber irgendwann um die Ecke und sagte, dass er unbedingt nach Hamburg will“, so Paatz.

Mit den Norddeutschen will er um den Titel mitspielen. Und mit dem 43:18-Sieg über Berlin starteten die Seeteufel standesgemäß in diese Mission. „Es war großartig“, freute sich Constant. Da das Laufspiel überwog, konnte er jedoch noch nicht die großen Akzente setzen. Genervt ist er deshalb aber keineswegs: „Jeder will den Ball haben. Aber wenn man ihn laufen lassen kann, tut man es.“ Die Partie gegen sein Ex-Team will er zwar wie jedes andere Spiel angehen, mit „extra Energie“ wird der schnelle Receiver dennoch antreten.

Gegen Barcelona erwarten die Sea Devils im Stadion Hoheluft etwa 4500 Fans, die dieses Mal kein Catering-Chaos erleben sollen. Die Organisation der Getränke- und Essensstände wurde verändert, sodass lange Schlangen hoffentlich vermieden werden. Für eine erneute Football-Party ist also alles angerichtet. Auf dem Platz und auf den Rängen.