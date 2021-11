Das Teilnehmerfeld steht. In der zweiten Saison der European League of Football (ELF) 2022 werden zwölf Teams aus fünf Nationen dabei sein und sich auf drei Gruppen verteilen. Im Norden treffen die Hamburg Sea Devils erneut auf die Leipzig Kings, Berlin Thunder und die Panthers Breslau aus Polen.

Weitere Gegner des Vize-Meisters sind Barcelona sowie die neuen Teams Düsseldorf Rhein Fire und Istanbul Rams (jeweils Hin- und Rückspiel). Die Vikings aus Wien und die Raiders aus Tirol, die neuen Mannschaften aus Österreich, sowie Meister Frankfurt Galaxy, Köln und Stuttgart stehen in der regulären Saison nicht auf dem Hamburger Spielplan.

ELF: Hamburg Sea Devils 2022 gegen Düsseldorf und Istanbul

Die Sieger der drei Gruppen sowie der beste Zweite erreichen die Halbfinals, in denen die Teilnehmer für das Endspiel am 25. September 2022 in Klagenfurt (Österreich) ermittelt werden.

„Wir sind sehr glücklich mit unserem Teilnehmerfeld. Das Interesse nach der ersten Saison war sehr groß, wir haben bis zuletzt intensive Gespräche geführt, letztlich aber die Entscheidung getroffen, die erste Expansionsstufe wie ursprünglich geplant abzuschließen. Natürlich ist die Versuchung groß gewesen, aber es macht nicht immer Sinn, sich selbst zu überholen“, sagte Geschäftsführer Zeljko Karajica. 2023 würden dann „definitiv weitere Teams folgen“.

Commissioner Patrick Esume sagte: „Um weitere Standorte zu fixieren, muss alles passen. Da schnipst man nicht mit dem Finger und es stehen Organisation, Team und Stadion. Ich bin davon überzeugt, dass eine faszinierende Saison mit einem großartigen Line-up vor uns liegt, die Qualität noch einmal steigen wird. Mit Rhein Fire kommt eine weitere Marke aus der NFL Europe zurück, die bis heute eine treue Anhängerschaft hat und großes Potenzial besitzt. Die Vikings und die Raiders sind das Beste, was Österreichs Football zu bieten hat. Istanbul ist eine Weltmetropole, die Rams eine gewachsene Organisation. Wir sind total happy.“