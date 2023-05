Hamburg Sea Devils freuen sich auf Top-Neuzugänge um Ex-NFL-Spieler

Große Sorgen macht er sich nicht. Kendral Ellison, der Defensive Coordinator und Kaderplaner der Hamburg Sea Devils, musste in den vergangenen Monaten wichtige Leistungsträger in der Verteidigung ersetzen. Und trotzdem ist sich der US-Amerikaner sicher, dass seine Abwehr wieder zu den besten der European League of Football (ELF) gehört. Denn auf dem Transfermarkt haben die Seeteufel einige Hochkaräter akquiriert.

Mit einem breiten Grinsen spricht Ellison über die neuen Mitglieder der „Brüderschaft“, wie er seine Defensiveinheit gerne betitelt. Der 35-Jährige ist stolz auf die getätigten Transfers – ganz besonders auf einen. „Er war genau derjenige, den wir gesucht haben“, sagt Ellison über Deion Harris, der 2019 während der Saisonvorbereitung im NFL-Kader des Washington Football Teams stand: „Wir haben das Gesamtpaket bekommen.“

ELF: Sea Devils mussten „Mega-Leader“ Edebali und Boock eretzen

Der Defensive Back soll einer der Leader werden und den Abgang von All-Star Justin Rogers vergessen machen. „Ich glaube definitiv, dass ich diese Rolle ausfüllen kann“, so Harris. Darauf sind die Sea Devils auch angewiesen. Neben dem Abschied von Rogers hinterlassen vor allem die Rücktritte von Ex-NFL-Profi Kasim Edebali und Miguel Boock klaffende Lücken im Führungsvakuum.

Linebacker Maurice Wright, früherer MVP in Finnland, tritt in Boocks Fußstapfen. Edebalis Rolle wird unter anderem von Rückkehrer Jan-Phillip Bombek (für Ellison „einer der dominantesten Verteidiger in der Liga“) eingenommen. Aber auch die Veteranen im Team wie Berend Grube sollen eine größere Führungsrolle einnehmen. Genau das fordert Ellison nach dem Abgang der „Mega-Leader“ Boock und Edebali.

Mit diesem Rezept wollen die Hamburger wie schon in der letzten Saison die beste Defensive stellen. „Die Jungs sind hungrig“, betont Harris, der die Sea Devils im dritten Anlauf endlich zum Titel führen will.