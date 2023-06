Angriff der Sea Devils immer gefährlicher – Brite kommt als Verstärkung

Nach einem Stotter-Start ist die Offensive der Hamburg Sea Devils endlich auf Betriebstemperatur. 71 Punkte erzielten die Seeteufel in den letzten beiden Spielen – besonders am Sonntag gegen Berlin (37:17) zeigte Hamburgs Angriff, wie gefährlich er sein kann. Eine im Spiel gezeigte Stärke soll zukünftig zum Trumpf werden.

Die goldene Glocke durfte, wie es nach einem Touchdown bei den Sea Devils Tradition ist, im ersten Viertel gleich dreimal geläutet werden. „Wir haben Berlin geschockt“, sagt Offensive Coordinator Brett Morgan (39). „Sie waren nicht darauf vorbereitet, dass wir so heiß beginnen“, stimmt Passempfänger Malik Stanley (26), der gegen die Hauptstädter vier Touchdowns fing, zu.

ELF: Hamburg Sea Devils wollen in Paris Offensiv-Trend bestätigen

Die in den ersten drei Partien nicht als Schnellstarter bekannten Seeteufel wünschen sich diese Wucht so früh im Spiel auch am Samstag (16 Uhr) in Paris – genauso wie für den Rest der Saison. „Wir verbessern uns offensiv von Woche zu Woche“, lobt Morgan.

Angeführt von Stanley und Quarterback Preston Haire (25) ist bisher die Passoffensive die größte Stärke. Nur das Laufspiel hat noch Sand im Getriebe. Daran gibt es „keine Zweifel“, sagt Morgan.

Um dieses Problem zu bekämpfen, haben die Sea Devils den Briten Tofunmi Lala (20) verpflichtet, der zuvor für die Universität von Nottingham spielte. Der dynamische Running Back ist gegen Paris aber noch nicht spielberechtigt.