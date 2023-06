Gespräche mit HSV: Wann die Hamburg Sea Devils wieder im Volkspark spielen

32.500 Fans im Volksparkstadion – die höchste Zuschauerzahl bei einem Football-Spiel in Hamburg aller Zeiten! Diesen Rekordsonntag mussten die Sea Devils erst einmal sacken lassen. Beim 22:27 gegen Rhein Fire wurde Geschichte geschrieben. Viele Anwesende fragten danach direkt: Wann steigt die nächste „Volksparty“?

„Es war einfach ein Fest, beste Werbung für unseren Sport“, bilanzierte Max Paatz im Gespräch mit der MOPO. Diese eine Sache, die wurmte den Seeteufel-Boss am Tag danach aber doch noch: der Sound im Stadion. Viele Zuschauer hatten Probleme, dem Spielverlauf zu folgen, da die Durchsagen kaum zu verstehen waren. Paatz: „Das steht auch in unserer Analyse intern ganz oben auf unserer Liste an Dingen, die beim nächsten Mal besser laufen müssen.“

Tja, das nächste Mal Volkspark – wann wird das sein? „Gern jede Woche“, antwortete Jean-Claude Madin Cerezo, der in seiner Heimatstadt zwei Touchdowns erzielten konnte, auf die Frage. „Das wäre ein Traum, für uns alle.“ Ein solcher bleibt dies allerdings, den Rest der ELF-Saison werden die Sea Devils ihre Heimspiele wieder im Stadion Hoheluft vor jeweils rund 5000 Fans absolvieren.

Hamburg Sea Devils wollen 2024 wieder im HSV-Stadion spielen

„Natürlich ist das HSV-Stadion für uns lukrativer. Man hat jetzt gesehen, wie groß das Fanpotenzial in Hamburg ist“, sagte Paatz, der ein weiteres Volkspark-Spiel in dieser Spielzeit auch für eventuelle Playoffs ausschloss. „Wir sind aber in guten Gesprächen mit dem HSV bezüglich 2024.“

Mit der Stadt und Sportsenator Andy Grote, der sich vor Ort von der „Volksparty“ begeistert zeigte, sind die Sea Devils zudem „in enger Kommunikation, damit Hamburg endlich ein neues Stadion für mittelgroße Events bekommt“.