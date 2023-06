Defensive dominiert! Hamburg Sea Devils fahren in Köln ersten Saisonsieg ein

Es war zwar über weite Strecken ein hartes Stück Arbeit, doch die Hamburg Sea Devils haben am Samstagabend endlich ihren ersten Sieg der Saison eingefahren. Beim 34:17 (7:0, 10:3, 17:9) gegen die Centurions aus Köln erinnerte die Defensive endlich wieder an ihre dominante Form der vergangenen beiden Jahre. Besonders in den entscheidenden Momenten waren Hamburgs Verteidiger zur Stelle.

Der Offensiv-Motor der Sea Devils, er stotterte auch im dritten Spiel der Saison zu Beginn des Spiels. Nach einem verschossenen Field Goal der Gastgeber gingen die Hanseaten zwar schnell mit 7:0 in Führung, doch der frühe Touchdown war durch eine gute Feldposition sowie einer Strafe gegen die Gastgeber bedingt. Ballträger Lucas Harding Candido nahm das Geschenk an und lief aus sieben Yards in die Endzone.

ELF: Hamburg Sea Devils gewinnen mit 34:17 gegen Köln

Nachdem die Seeteufel einen Ballverlust forcierten, daraus aber kein Kapital schlagen konnten, tauschten beide Teams Field Goals aus – 10:3 zur Halbzeit. Während die Offensive nicht ihren Rhythmus fand, hielt die Defensive in den wichtigen Momenten stand. So auch Sekunden vor der Pause, als die Centurions bei einem vierten Versuch gestoppt wurden.

Und auch die Special Teams leisteten ihren Beitrag: Victor Omorodion blockte einen Punt der Kölner, sodass die Offensive erneut nur einen kurzen Weg in die Endzone zu überbrücken hatte. Dieses Mal war es Quarterback Preston Haire, der die Punkte auf die Anzeigetafel brachte – von seinen Mitspielern wurde der US-Amerikaner aus drei Yards in die Endzone geschoben. 17:3, die Vorentscheidung? Die sollte es noch nicht gewesen sein, weil Haire unter Druck den Ball direkt in die Arme von Jahn Lana Perez warf, der das Ei zum Touchdown zurücktrug. Ein haarsträubender Fehler. Und der dritte sogenannte „Pick Six“ von Haire im dritten Saisonspiel.

Das könnte Sie auch interessieren: Riesen-Party im Volkspark – doch Sea Devils verlieren Rekord-Spiel

Doch weil Deion Harris im vierten Viertel dieses Kunststück ebenfalls gelang, hatten die Sea Devils erneut ein beruhigendes Polster (24:9). Die Defensive hatte nun richtig Spaß, sammelte mehrere Sacks. Die Hausherren waren geschlagen, vor allem als Haire mit seinem zweiten Touchdown-Lauf auf 31:9 stellte. Die Hausherren konnten danach immerhin noch Ergebniskosmetik betreiben, bevor die Sea Devils ihren ersten Sieg bejubeln durften.