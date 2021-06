Gegen Osnabrück letztmals im Kader: Für St. Paulis Buchtmann schließt sich ein Kreis

VfL Osnabrück in der vergangenen Saison – da war doch was? Ja, klar, das letzte Spiel bis heute mit einem ausverkauften Millerntor, ein umjubelter 3:1-Erfolg. Christopher Buchtmann durfte zwar nicht mitwirken, für den 28-Jährigen aber hat die Partie trotzdem Erinnerungswert.

Der Mittelfeldmann stand im Kader beim Erfolg gegen die Lila-Weißen. Es sollte bis zum heutigen Tag das letzte Mal gewesen sein. Seitdem fehlt „Buchti“, der schon immer mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt hatte. Aber diesmal ist es der gravierendste Einschnitt.

Das könnte Sie auch interessieren:Der Comeback-Plan mit Smith

Die Schmerzen an der Achillessehne machten irgendwann eine OP unumgänglich. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, war der Genesungsprozess von mehreren Rückschlägen gekennzeichnet. Erst jetzt, mehr als ein Jahr später, pirscht er sich langsam wieder heran.

Timo Schultz fordert von Buchtmann weitere Schritte



„Christopher Buchtmann ist so langsam wieder bereit, in den Spielbetrieb einzusteigen“, sagte Timo Schultz im Vorfeld des Osnabrück-Spiels, um gleich einzuschränken: „Er muss aber noch zwei, drei Schritte gehen. Er hat Monate gefehlt und braucht erst einmal eine gewisse Trainingshärte und Wettkampfhärte in Form eines Testspiels.“ Ein solches wird es wohl in der anstehenden Länderspielpause geben, noch ist allerdings nichts fix.

2022 wäre Buchtmann zehn Jahre beim FC St. Pauli



Dabei ist Zeit durchaus ein Faktor. Zwar hat Buchtmann noch ein Jahr Vertrag, würde im Sommer 2022 die zehn Jahre bei St. Pauli vollmachen. Aber es geht auch darum, sich zu empfehlen für die kommende Saison. Das Mittelfeld ist vermutlich der einzige Mannschaftsteil, in dem sich der Kiezklub unter Umständen noch massiver verändern könnte. Auf der Sechs (Smith, Aremu, Benatelli) und der Zehn (Kyereh, Daschner) ist man gut aufgestellt, auf den Halbpositionen gibt es ob der unklaren Zukunft von Rodrigo Zalazar und weiteren Fragezeichen unter Umständen Bedarf.