Gegen HSV: St. Pauli-Profi: „Wir wollen den Derby-Titel verteidigen!“

Wie viele Zuschauer künftig in den Stadien dabei sein werden, ist auch beim FC St. Pauli noch lange nicht geklärt. Dafür steht seit Freitag der neue Spielplan.

Der Start ist anspruchsvoll für den Kiezklub: Erst muss er in Bochum beim zum Ende der vergangenen Saison bärenstarken VfL ran, dann kommt Fast-Aufsteiger Heidenheim ans Millerntor.

Spielplan: FC St. Pauli startet beim VfL Bochum

Anschließend geht es zu Leart Paqaradas Ex-Klub Sandhausen, danach erscheint Nürnberg auf dem Heiligengeistfeld. Gegner Nummer fünf ist Darmstadt, gegen die es vor Wochen ein 0:4 setzte.

Trainer Timo Schultz über die Ansetzungen: „Ich hatte mir gewünscht, dass wir mit einem Auswärtsspiel starten. Ich mochte es als Spieler auch immer gerne, erstmal auswärts in die Saison reinzukommen.“ Er glaube allerdings, „dass es in der Corona-Zeit auch keine so große Rolle spielt, ob man zuhause oder auswärts antritt“.

St. Paulis Ziereis: „Wir wollen den Derby-Titel gegen HSV verteidigen“

Ebenfalls gespannt auf den Neustart sind seine Profis. Vor allem Innenverteidiger Philipp Ziereis, der wegen großem Verletzungspech nur sechs Spiele in der vorigen Spielzeit absolvieren konnte, brennt: „Das ist ein knackiges Auftaktprogramm mit einem schönen Auswärtsspiel in Bochum zu Beginn. Da freue ich mich darauf, unseren alten Kumpel Basti Maier wiederzusehen. Das große Highlight für uns ist dann natürlich der sechste Spieltag, wo wir den Derby-Titel verteidigen wollen.“

Ziereis hofft, dass er dabei aktiv mithelfen darf. Im ersten Stadtduell 2019/20 fehlte er verletzt, beim zweiten saß er auf der Bank.