Historischer Titel: Klopp siegt mit Liverpool gegen Tuchels Chelsea und holt FA Cup

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool als erster deutscher Trainer den traditionsreichen englischen FA Cup gewonnen.

Im 150. Endspiel des ältesten Fußball-Wettbewerbs der Welt besiegten die Reds im Londoner Wembleystadion Thomas Tuchel und den FC Chelsea im Elfmeterschießen mit 6:5. Die 120 Minuten zuvor waren torlos geblieben.

FC Liverpool siegt gegen Chelsea vom Elferpunkt

Im Februar hatten sich beide Klubs bereits im Finale des Ligapokals gegenüber gestanden. Dabei gewann Liverpool nach ebenfalls 120 Minuten ohne Treffer mit 11:10 im Elfmeterschießen. Nach Fehlschüssen von Cesar Azpilicueta und Mason Mount für Chelsea und Sadio Mane für Liverpool gelang diesmal Konstantinos Tsimikas der entscheidende Treffer.

Für Liverpool ist es nach der Finalniederlage 2012 gegen Chelsea der achte Sieg im FA Cup und der erste seit 2006. Chelsea hatte gegen Leicester City bereits im vergangenen das Endspiel verloren.

Die Reds haben noch eine kleine Chance auf zwei weitere Titel: In der Premier League liegen sie zwei Spieltage vor Schluss allerdings drei Punkte hinter Tabellenführer Manchester City. Am 28. Mai bestreiten sie gegen Real Madrid noch das Endspiel der Champions League in St. Denis. (sid/brb)