Zwei Top-Klubs zeigen Interesse: Ex-Bayern-Profi vor Bundesliga-Rückkehr

Der frühere Bayern-Verteidiger Juan Bernat soll das Interesse von Union Berlin und Bayer Leverkusen geweckt haben.

Wie die französische Sportzeitung „L’Équipe“ am Montagabend berichtete, plane Bernats aktueller Arbeitgeber Paris Saint-Germain nicht mehr mit dem 30-Jährigen.

Bernat eine Alternative zu Robin Gosens?

Union und Leverkusen sollen demnach an einem Leihgeschäft interessiert sein. Bei den Köpenickern zeichnet sich mit Inter Mailands Robin Gosens (29) zudem auf der linken Seite in diesen Tagen ein neuer Rekordtransfer ab, mit dessen Vollzug in Kürze gerechnet wird.

Bernat war im Sommer 2018 von München nach Paris gewechselt, nachdem er mit dem FC Bayern viermal deutscher Meister geworden war. (dpa/fs)