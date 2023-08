Doppelter Transfer-Hammer bei Union naht! Kommen Gosens und ein Europameister?

Der 1. FC Union Berlin rüstet sich mit großen Schritten für die erste Saison in der Champions League. Nationalspieler Robin Gosens steht offenbar unmittelbar vor der Unterschrift bei den Köpenickern, die offenbar auch den italienischen Europameister Leonardo Bonucci verpflichten wollen.

Es ist der größte Transfer-Coup der Klub-Geschichte. Mit Inter Mailand seien sich die Berliner über die Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens einig, am Dienstag werde der 29-Jährige zum Medizincheck in der Hauptstadt erwartet, hieß es beim TV-Sender Sky und beim „Kicker“.

Union Berlin zahlt 15 Millionen Euro für Gosens

Die Ablöse soll demnach 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen betragen. Laut „Kicker“ unterschreibt Gosens einen Vertrag bis Juni 2027, laut Sky bis 2028. Eine offizielle Stellungnahme gab es bis zum frühen Montagabend weder von Union noch von Inter.

Nationalspieler Robin Gosens Imago/Independent Photo Agency Nationalspieler Robin Gosens

Für Gosens wäre der Champions-League-Teilnehmer die erste Bundesliga-Station. In seiner Karriere war der Rheinländer 2017 von Heracles Almelo in den Niederlanden zu Atalanta Bergamo gewechselt. In der Serie A folgte ein Leistungsschub, der ihn in die Nationalmannschaft und auch zu Inter führte. Dort war er allerdings zuletzt nur Ergänzungsspieler, wie auch im verlorenen Finale der Champions League gegen Manchester City (0:1).

Robin Gosens als Gegenentwurf zu Max Kruse

Gosens gilt als Gegenentwurf zu den angepassten Profis seiner Generation. Damit passt er gut zu Union. Solche Spieler mögen sie dort. Einen Starkult pflegt Gosens – im Gegensatz zum einst bei Union auch sinnhaft integrierten Max Kruse – auch nicht. Den exzentrischen Stürmer würde er als bislang prominentesten Union-Spieler aber ablösen. Gosens ist der erste aktuelle deutsche Nationalspieler, den Manager Oliver Ruhnert für die Eisernen verpflichten würde.

Mehrere italienische Journalisten berichteten indes von Gesprächen zwischen Union und Bonuccis Klub Juventus Turin über einen Transfer. Bei Juve spielt der 36-Jährige in den Plänen von Trainer Massimiliano Allegri keine Rolle mehr und war zuletzt aus dem Kader ausgeschlossen worden. Der Europameister von 2021 hat bei Juve noch einen gültigen Vertrag bis zum kommenden Sommer und soll den Berichten zufolge offen für einen Wechsel nach Berlin sein.

Leonardo Bonucci bei Juve auf dem Abstellgleis

Schon in der abgelaufenen Saison war Bonucci bei den Bianconeri nicht mehr gesetzt und stand – auch verletzungsbedingt – lediglich 26-mal über 1517 Minuten auf dem Feld. Auch in Berlin wäre der Stammplatz keineswegs garantiert, da sich die Dreierkette aus Robin Knoche (31), Diogo Leite (24) und Danilho Doekhi (25) im letzten Jahr etablierte und maßgeblichen Anteil an der ersten Champions-League-Teilnahme der Klubgeschichte hatte. Gerade für die Spiele in der „Königsklasse“ wäre Bonucci aber ein Faktor, den die „Eisernen“ im international unerfahrenen Kader gut gebrauchen könnten.

Im Winter-Transferfenster sorgte Union Berlin mit dem auf der Zielgeraden geplatzten Wechsel von Isco für Aufsehen. Rund siebeneinhalb Monate später versuchen die „Eisernen“ erneut Profis mit internationaler Strahlkraft nach Köpenick zu lotsen. (dpa/fs)