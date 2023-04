Zwei Elfer nicht gegeben! Dortmund stolpert und schäumt gegen den Schiedsrichter

Im ersten Auswärtsspiel als Spitzenreiter ließ Borussia Dortmund gleich Punkte liegen. Nach dem 1:1 im Ruhrpott-Derby beim VfL Bochum empörten sich die Dortmunder über Schiedsrichter Sascha Stegemann, der ihnen gleich zwei Elfmeter verwehrte. Damit kann Bayern München mit einem Heimsieg gegen Hertha am Sonntag wieder am BVB vorbeiziehen.

Jude Bellingham und Emre Can brüllten ihre Wut ins Gesicht des Schiedsrichter Sascha Stegemann, Edin Terzic redete auf den Vierten Offiziellen an. Doch es half alles nichts: Als Gejagter im Titelrennen ist Borussia Dortmund prompt gestolpert – bei einem Abstiegskandidaten.

Dortmund stolpert: Bayern München kann zurück an die Spitze

Zwei Szenen erhitzten die Gemüter des Tabellenführers: In der 65. Minute wurde Karim Adeyemi von Danilo Soares im VfL-Strafraum zu Fall gebracht. Stegemann ließ weiterspielen und verzichtete bei der nächsten Unterbrechung auch darauf, sich die strittige Szene am Bildschirm anzuschauen. „Klarer Elfmeter, aber es sind einige Entscheidungen gegen uns getroffen worden“, sagte Dortmunds Torwart Gregor Kobel. „Kann man pfeifen, keine Frage“, räumte Anthony Losilla ein, der Bochum nach fünf Minuten in Führung geschossen hatte. Adeyemi (7.) glich schnell für Dortmund aus, das mit zunehmender Spieldauer immer vehementer und verzweifelter das VfL-Tor belagerte.

In der 90. Minute schritt Stegemann zwar zum Bildschirm, als die BVB-Kicker ein strafstoßwürdiges Handspiel reklamierten. Nach Video-Studium entschied er aber: keine Absicht, weiterspielen. In der achten Minute der Nachspielzeit setzte Jude Bellingham einen Kopfball neben das Tor, die letzte von vielen Dortmunder Chancen. „Deutscher Meister wird nur der FCB“, spotteten Bochums Fans nur Sekunden später. „Es ist extrem bitter“, resümierte BVB-Coach Edin Terzic: „Die Meisterschaft ist vielleicht eine einmalige Chance und dann fallen solche Entscheidungen.“