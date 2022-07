Zuschauer-Rekord und ARD-Tonpanne bei EM-Auftakt in England

Die erste Übertragung von der Frauen-Europameisterschaft in England hat der ARD sehr gute Zahlen beschert. Durchschnittlich 3,01 Millionen Zuschauer sahen das Eröffnungsspiel des Gastgeber-Teams gegen Österreich – das sind mehr als doppelt so viele wie beim letzten Testspiel der DFB-Kickerinnen vor der EM. Der Marktanteil betrug am Mittwochabend nach Angaben des Senders 13,7 Prozent.

England-Kapitänin Leah Williamson hat sich derweil nach dem 1:0-Auftaktsieg ihres Teams gegen Österreich bei der Europameisterschaft begeistert über die Stimmung in Manchester geäußert. „Was für ein Ereignis“, schwärmte Williamson am Mittwochabend nach dem Spiel beim Sender BBC Two. „Es war wirklich etwas Besonderes.“

Rekord: 68.800 Fans verfolgten das EM-Eröffnungsspiel live im Stadion

Über 68.800 Fans, so viele wie noch nie bei einem EM-Spiel der Frauen, waren zum Eröffnungsspiel ins Stadion Old Trafford gekommen, das brachte laut Williamson auch Herausforderungen mit sich. „Es ist laut, die Kommunikation wird schwieriger“, sagte sie. „Manchmal ist das hinderlich, aber ich würde es sofort wieder machen. Es war eine großartige Atmosphäre.“ Das fand auch Trainerin Sarina Wiegman. „Es ist schwierig, Einfluss zu nehmen, weil die Spielerinnen einen nicht hören können“, so Wiegman. „Aber das ist ja das, was wir wollen.“

Die Lionesses hatten sich im ersten Spiel der Gruppe A dank eines Traum-Lupfers von Arsenal-Profi Beth Mead verdient gegen das Austria-Team durchgesetzt. England untermauerte damit seine Stellung als Turniermitfavorit und ist nun seit 15 Spielen ungeschlagen. „Es war ein guter Start“, zeigte sich Williamson zufrieden.

Minutenlange Tonpanne überschattete ARD-Halbzeitshow

Beim erfolgreichen EM-Eröffnungsspiel leistete sich die ARD einen kleinen Patzer. Das Erste wollte in der Halbzeitanalyse mit Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer nochmal die Highlights der ersten Hälfte präsentieren. Problem war aber, dass es ein minutenlanges Tonproblem gab und die Zuschauer nur mit Bildern durch einen Teil der Halbzeit geführt werden mussten.

Das könnte Sie auch interessieren: Baby statt EM: Schwangere Nationalspielerin will ein Vorbild sein

ARD und ZDF übertragen alle 31 Partien der EM, die meisten im klassischen Fernsehen. Das erste Spiel der deutschen Mannschaft am Freitag (21 Uhr) gegen Dänemark zeigt das Zweite. (dpa/pw)