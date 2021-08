Zu teuer! Europäische Top-Klubs schreiben Lewandowski ab

Verlässt Robert Lewandowski den FC Bayern München? Nach Informationen von „Sky Sports“ will der 33-jährige Pole vor seinem 35. Geburtstag nochmal für einen anderen Top-Klub in Europa auflaufen. Doch drei Vereine haben ihr Interesse bereits zurückgezogen.

Der englische Journalist Ian McGarry berichtet in seinem „Transfer Window Podcast“ darüber, dass Lewandowskis Berater Pini Zahavi den Stürmer in England angeboten habe. „Lewandowski wurde Liverpool, Manchester United und Manchester City angeboten, die alle ihr Interesse an dem Spieler bekundet haben, um ihn zu verpflichten“, sagte McGarry.

FC Bayern München: Robert Lewandowski in England angeboten

Obwohl die drei Vereine nicht davon abgeneigt waren, Robert Lewandowski zu holen, haben sie sich von einem Transfer distanziert. Der Grund: Wie „Sky Sports“ berichtet, soll der FC Bayern rund 117 Millionen Euro für den Top-Stürmer fordern. Zu viel Geld für einen 33-Jährigen – auch wenn er Robert Lewandowski heißt.

Beim FC Bayern will man den Polen in diesem Sommer auf keinen Fall verkaufen. Im nächsten Jahr könnte es aber soweit sein. Erling Haaland besitzt bei Borussia Dortmund eine Ausstiegsklausel für 2022 und die Bayern sind durchaus an einer Verpflichtung interessiert. „60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im „Doppelpass“.