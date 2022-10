Zoff der Spielerfrauen: Frau Vardy muss für Frau Rooney blechen

In der Spielerfrauen-Schlammschlacht zwischen Rebekah Vardy und Coleen Rooney muss die Gattin des ehemaligen englischen Nationalspielers Jamie Vardy tief in die Tasche greifen. Der High Court in London verurteilte Rebekah Vardy am Dienstag dazu, sich mit rund 1,92 Millionen Euro an Coleen Rooneys Anwaltskosten zu beteiligen.

Ende Juli hatte das Gericht Vardys Verleumdungsklage in dem aufsehenerregenden Prozess abgewiesen. Die 40-Jährige hatte Schadenersatz von der Ehefrau des früheren englischen Star-Angreifers Wayne Rooney gefordert. Diese hatte ihrer einstigen Freundin zuvor öffentlich vorgeworfen, private Informationen an die britische Klatschpresse weitergegeben zu haben.

„Wagatha Christie“: Richterin verdonnert Vardy zu Millionen-Zahlung

Richterin Karen Steyn, die auch am Dienstag das Urteil sprach, hatte vor rund zwei Monaten festgestellt, dass die von Rooney gegen Vardy erhobenen Vorwürfe „im Wesentlichen wahr“ sind. Der zwölftägige Prozess war im Mai über die Bühne gegangen. Die öffentlichkeitswirksame Saga wurde von der britischen Regenbogenpresse „Wagatha Christie“ getauft – ein Wortspiel aus der Abkürzung „WaGs“, des englischen Sammelbegriffs für Spielerfrauen („wives and girlfriends“) sowie dem Namen der berühmten Krimi-Autorin Agatha Christie.

In London vor Gericht: 2019 begann Coleen Rooney mit den Nachforschungen

Rooney hatte Kosten in Höhe von mehr als 2,3 Millionen Euro zu tragen, von denen etwas mehr als 400.000 Euro bereits vor dem Prozess angefallen waren und daher abgezogen wurden, sodass sich ein Endbetrag von rund 1,92 Millionen Euro ergab.

Coleen Rooney hatte sich zuvor geradezu detektivisch betätigt, um die verdächtige Vardy zu überführen. Sie blockte 2019 auf ihrem Instagram-Konto alle Accounts bis auf jenen ihrer damaligen Freundin und postete mehrere erfundene Geschichten. Diese seien dann – über Vardy – in die Sun gelangt.