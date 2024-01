Wer sich entscheidet, beim Streaminganbieter „Wow“ Live-Sport neu zu buchen, muss künftig mehr zahlen. Der Pay-TV-Sender Sky, zu dem „Wow“ gehört, nennt gestiegene Kosten als Grund.

Auch Fußball-Fans müssen als Neukunden mehr zahlen. Vom 15. Februar an verlangt „Wow“ für das Live-Sport-Abo 35,99 Euro pro Monat bei Neuanmeldungen. Bisherige Kundinnen und Kunden zahlen bis zum Ende der Laufzeit ihrer Verträge weiter 29,99 Euro.

Sky: Preiserhöhung aufgrund von gestiegenen Kosten

Entsprechende Medienberichte bestätigte am Freitag Sky auf Anfrage. Zum Live-Sport-Paket zählen alle Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga (inklusive HSV und St. Pauli) und der Premier League sowie Formel 1, Tennis, Golf und weiteres.

„Um unseren Kunden ein permanent hochwertiges Streaming-Erlebnis bieten zu können, investieren wir fortwährend in Sportrechte und in eine hohe Produktionsqualität“, hieß es in der Stellungnahme: „Aufgrund von gestiegenen Kosten und sich stetig verändernde Marktkonditionen müssen wir unsere Preisstruktur von Zeit zu Zeit anpassen.“

Betroffene Kunden würden rechtzeitig über die sich ändernden Abo-Verhältnisse informiert. „Das Abonnement kann mit Wirkung zum Zeitpunkt der Preisanpassung gekündigt werden.“ Zuvor hatte auch „Wow“ auf seiner Webseite die Anhebung bekannt gegeben. Nicht betroffen ist das Jahresabo für den Live-Sport, das monatlich 24,99 Euro kostet. (jh/dpa)