Verlängert Bakery Jatta seinen Vertrag beim HSV oder werden sich spätestens im kommenden Sommer die Wege trennen? Es ist aktuell die spannendste Personalfrage im Team der Hamburger. Eine Entscheidung soll im Spanien-Trainingslager fallen. Sollte sich beide Parteien am Ende nicht einigen können, wäre das auch mit einem gewissen Risiko für die Rückrunde verbunden.

Äußerlich lässt sich Jatta seine ungeklärte Zukunft überhaupt nicht anmerken. Mit neuer Rastafrisur und bestens gelaunt erschien der Flügelstürmer am Donnerstagmorgen um 5 Uhr am Hamburger Flughafen und checkte zusammen mit seinen Mitspielern für das neuntägige Trainingslager in Sotogrande ein.

Jatta startet gut gelaunt ins Trainingslager des HSV

Am Nachmittag stand in Spanien auf dem Gelände des Santa Maria Poloclubs direkt die erste Einheit für die Spieler auf dem Programm. Knapp zwei Stunden wurde intensiv gearbeitet. Jatta tat dabei das, was er für den HSV eigentlich immer macht: Er gab auf dem Rasen ordentlich Gas. Viel entscheidender wird für ihn mit Blick auf die Zukunft nun allerdings sein, was in den nächsten Tagen im Hintergrund passieren wird.

Die Ausgangslage ist weiterhin klar und schwierig. Grundsätzlich würde Jatta und auch der HSV die Zusammenarbeit eigentlich gerne fortsetzen und dem im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern. Dafür möchte der Flügelstürmer, der zurzeit zwischen 300.000 und 400.000 Euro im Jahr verdient, allerdings etwas mehr Geld für seine Dienste bekommen. Die ersten Verhandlungen führten dabei bislang nicht zu dem gewünschten Ergebnis.

Jatta wartet auf das nächste HSV-Angebot

In den nächsten Tagen wird von der Jatta-Seite nun ein neues und gleichzeitig auch letztes HSV-Angebot erwartet. Wie wird der Publikumsliebling reagieren, wenn auch die finale Offerte seinen Wünschen nicht entspricht? Wäre dann womöglich sogar auch eine Trennung direkt im Winter denkbar?

Dass der HSV Publikums-Liebling Jatta (seit 2016 im Verein) schon jetzt ziehen lassen würde, ist auf den ersten Blick nur schwer vorstellbar. Denn damit würde dann plötzlich eine neue Lücke im Kader entstehen, die in der kurzen Zeit kaum zu schließen wäre. Auf der anderen Seite könnte allerdings auch die Leistung darunter leiden, wenn der 25-Jährige durch die fehlende Einigung das Gefühl bekommen würde, dass er beim HSV nicht mehr gewollt ist.

Ein gefährliches Spiel, in dem nun die finale Runde ansteht. Heute wird auch HSV-Boss Jonas Boldt in Spanien erwartet, dann kann der Showdown beginnen. Noch ist alles möglich.