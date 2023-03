Wohin zieht es Hummels? Drei Optionen für den BVB-Verteidiger

Mats Hummels muss sich im Anschluss an die aktuelle Saison Gedanken zu seiner sportlichen Zukunft machen, denn sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft zum Saisonende aus. Dabei stehen ihm wohl mehrere Möglichkeiten offen, zwischen denen der 34-Jährige wählen kann. Drei dieser Optionen sollen für Hummels in Frage kommen, berichtet die „SportBild“.

In Absprache mit dem BVB soll der Innenverteidiger sich frühestens Ende März, eher zum Anfang des Folgemonats April entscheiden, wie seine Karriere weitergehen könnte. Dabei soll auch eine Vertragsverlängerung mit Borussia Dortmund im Raum stehen. Dafür müsste er jedoch auf etwa die Hälfte seines aktuellen Jahresgehalts von 10 Millionen Euro verzichten, außerdem soll ein möglicher neuer Vertrag beim BVB stark leistungsbezogen aussehen.

Bleibt Hummels in Dortmund?

Eine mögliche Alternative sei laut „SportBild“ der Verbleib in Dortmund in einer anderen Position. So könnte Hummels in verschiedenen Rollen im Nachwuchsbereich des Klubs tätig werden oder als Botschafter des Vereins fungieren.

Das könnte Sie auch interessieren: Mourinho sieht bei peinlicher Roma-Pleite Rot: „Ich bin nicht verrückt!“

Doch auch eine neue Perspektive und somit eine weitere Station in der Karriere sei denkbar. Wie „Sport1“ berichtet reizt Hummels auch ein Vereinswechsel, vor allem in die USA. Aufgrund seiner familiären Bindung, Ex-Frau Cathy Hummels lebt mit dem gemeinsamen Sohn in München, scheint ein Wechsel innerhalb Europas wohl wahrscheinlicher.

MOPO

Neben dem Verbleib beim BVB (als Spieler oder in anderer Position) und einem Wechsel zu einem anderen Klub, ist auch ein Karriereende des 34-Jährigen als dritte Option nicht auszuschließen. Die Verletzungssorgen der vergangenen Jahre werden bei dieser Entscheidung wahrscheinlich eine wesentliche Rolle spielen.