Mourinho sieht bei peinlicher Roma-Pleite Rot: „Ich bin nicht verrückt!“

Die AS Rom hat nach einer peinlichen Niederlage den Sprung zurück auf einen Champions-League-Platz in der Serie A verpasst. Die Mannschaft von Trainer José Mourinho, der kurz nach der Pause von Schiedsrichter Mauro Piccini auf die Tribüne geschickt wurde, unterlag am 24. Spieltag beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht US Cremonese sensationell 1:2). Die Roma bleibt damit einen Punkt hinter dem viertplatzierten Lokalrivalen Lazio.

Für Aufsteiger Cremonese war es dagegen in der ersten Serie-A-Saison seit 1996 der erste Sieg nach zuvor neun Unentschieden und 14 Niederlagen. Den Siegtreffer erzielte Angreifer Daniel Ciofani in der 83. Minute per Foulelfmeter.

Der Aufreger des Spiels aber ereignete sich kurz nach der Pause. Ausgangspunkt war ein Zweikampf zwischen Cremoneses Frank Tsadjout und Roms Marash Kumbulla, bei dem Letzterer zu Boden ging. Schiedsrichter Piccini ließ jedoch weiterspielen. Das passte Mourinho allerdings überhaupt nicht, was er insbesondere den vierten Offiziellen spüren ließ.

Nach 20 Sekunden unterbrach Piccini das Spiel wieder und lief zu Mourinho – um ihm die Rote Karte zu zeigen. Beim portugiesischen Trainer stieß das auf Unverständnis. Dementsprechend aufgebracht äußerte er sich nach dem Spiel bei DAZN.

Mourinho fliegt vom Platz und teilt aus

Dort ließ er nach dem Spiel seiner Wut freien Lauf: „Ich bin emotional, aber nicht verrückt. Um so zu reagieren, wie ich es getan habe, musste erst etwas passieren. Ich muss verstehen, ob ich rechtliche Schritte einleiten kann. Piccinini hat mir die Rote Karte gezeigt, denn leider ist der vierte Offizielle nicht in der Lage zu verstehen, was er zu mir gesagt hat“, so Mourinho. Er habe auch in den Katakomben nochmal das Gespräch mit dem Schiedsrichter gesucht: „Piccinini, der im letzten Spiel, als ich des Feldes verwiesen wurde, der vierte Offizielle war, sagte mir, ich solle mich bei Serra entschuldigen. Ich habe Serra gesagt, dass er den Mut haben sollte, zu erklären, was passiert ist, aber er hatte Gedächtnisprobleme.“

Der Vorfall lässt Mourinho nicht los. Vor allem mit Hinblick auf das nächste Spiel der Roma gegen Juve – bei dem er nun gesperrt ist – sagte er am Mikrofon: „Ich möchte herausfinden, ob es eine Tonaufzeichnung gibt. Ich will nicht darauf eingehen, dass Serra aus Turin kommt und wir am Sonntag gegen Juventus spielen. Zum ersten Mal in meiner Karriere hat ein vierter Offizieller auf unglaubliche Art und Weise mit mir gesprochen. Das war nicht zu rechtfertigen.“

Derby-Sieg für Juve

Im Gegensatz zur Roma erlebte Juve einen feierlichen 24. Spieltag. Juventus besiegt in einem munteren Turiner Derby den Lokalrivalen FC 4:2 (2:2). Die Siegtreffer im 156. „Derby della Mole“ erzielten der Brasilianer Bremer (71.) und der Franzose Adrien Rabiot (81.). Juventus hielt den Stadtrivalen in der Tabelle damit hinter sich, den mit einem Abzug von 15 Punkten bestraften Klub trennen nun sechs Zähler vom Europapokalplatz.

Während des Spiels gab der französische Nationalspieler Paul Pogba nach mehr als zehnmonatiger Verletzungspause sein Comeback. Der 29 Jahre alte Weltmeister von 2018 wurde in der 69. Minute beim Stand von 2:2 eingewechselt. Pogba hatte sein letztes Spiel am 19. April 2022 noch im Trikot von Manchester United bestritten. Danach laborierte er an Beschwerden im rechten Knie. (tie/sid)