WM-Aus mit Schweden: So geht es für Zlatan Ibrahimovic (40) weiter

Zlatan Ibrahimovic will seine Karriere in der schwedischen Nationalmannschaft offenbar trotz des Verpassens der WM 2022 fortsetzen. Dies kündigte der 40 Jahre alte Angreifer vom AC Mailand nach der 0:2 (0:0)-Niederlage im entscheidenden Play-off-Duell in Polen an.

„Ich werde so lange weitermachen, wie ich kann. Ihr werdet keine andere Antwort bekommen, nur weil wir dieses Spiel verloren haben und nicht zur Weltmeisterschaft fahren“, sagte Ibrahimovic: „Aber ich muss mich gut fühlen und spielen können, aber das gilt auch für Milan.“

WM: Zlatan Ibrahimovic will weiter für Schweden spielen

Der Stürmerstar, der nach der EM 2016 bis Anfang 2021 nicht für sein Land spielte, betonte, dass er dafür aber auch liefern müsse.

„Es gibt auch eine andere Seite. Es geht nicht nur um mich und mein Ego und darum, dass ich spielen muss“, sagte Ibrahimovic. Für ihn sei es zunächst „das Wichtigste, was mit Schweden passiert, nicht was mit mir persönlich passiert“.

Noch bleibt also offen, ob man den Schweden-Star noch einmal auf einer WM-Bühne sehen wird – bei der Endrunde 2026 wäre er 45 Jahre alt. (sid/mp/dpa)