WM-Tickets gebucht! Ronaldo und Lewandowski fahren nach Katar

Auf den letzten Metern haben Portugal und Polen sich ihre WM-Tickets für die Endrunde in Katar gesichert. Cristiano Ronaldo und Co. setzten sich mit 2:0 (1:0) gegen Nordmazedonien durch, Polen schlug – auch dank Robert Lewandowski – Schweden ebenfalls mit 2:0 (0:0).

Mega-Star „CR7“ überließ die große Bühne gegen den Italien-Schreck aus Nordmazedonien seinem Manschaftskollegen von Manchester United: Bruno Fernandes wurde zum umjubelten Matchwinner vor 50.000 Fans in Porto, erzielte beide Treffer für den Europameister von 2016.

WM-Qualifikation: Portugal und Schweden fahren nach Katar

In der 32. Minute profitierte er von einem Querschläger des Polen Stefan Ristovski, im zweiten Durchgang verwertete er einen gut ausgespielten Konter per Volleyschuss zum Endstand (65.). Ein verdienter Sieg, auch wenn Nordmazedonien sich vor allem in der Anfangsphase achtbar schlug. Am Ende jubelte Portugal – und neben Ronaldo ist mit Lewandowski auch ein weiterer Weltfußballer in Katar dabei.

Der 33-Jährige bewies in der 49. Minute seine Nervenstärke vom Punkt, erzielte nach Foul von Jesper Karlström an Grzegorz Krychowiak den erlösenden Führungstreffer. Piotr Zielinski nutzte einen Abwehrfehler in der 72. Minute zum 2:0. Damit steht fest: Zlatan Ibrahimovic, der erst in der 79. Minute eingewechselt wurde, wird im Winter mit dann 41 Jahren nicht noch eine WM-Endrunde spielen. Für einen Star-Auflauf ist dank Ronaldo und Lewandowski aber gesorgt.