Wirtz-Schock: DFB-Juwel mit Kreuzbandriss – Kölner Fans total daneben

Nationalspieler Florian Wirtz hat sich beim Bundesligaspiel von Bayer 04 Leverkusen gegen den 1. FC Köln (0:1) schwer verletzt. Er musste am Sonntag vom Platz getragen werden. Am Abend kam die Diagnose: Kreuzbandriss

Der 18-Jährige war nach einem Zweikampf mit dem Kölner Luca Kilian lange liegen geblieben und behandelt worden. Wirtz hatte vor den Sechzehner dribbelnd versucht, den Ball zu stoppen. Dabei verdrehte er sich sein linkes Knie. Sofort schrie der Leverkusener auf und winkte mit dem Arm nach medizinischer Hilfe. Jetzt hat er die bittere Gewissheit: Kreuzbandriss.

Beleidigungen von Kölner Fans, als Wirtz behandelt wird

Der frühere Kölner Nachwuchsspieler (bis zu U17 beim FC), der währenddessen von vielen Fans im Gästeblock lautstark beleidigt wurde, wurde durch Amine Adli in der 28. Minute ersetzt. Immerhin: Kölns Trainer sowie einige Kölner Spieler spendeten aufmunternden Applaus, als Wirtz vom Platz getragen wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: PSG-Fans pfeifen Messi und Neymar aus – nur einer wird gefeiert

Bitter für Bayer: Zuvor humpelte bereits Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong vom Feld und musste ebenfalls verletzungsbedingt ausgewechselt werden (13.). Für ihn kam Timothy Fosu-Mensah.

Während der erste Tausch einer munter aufspielenden Leverkusener Mannschaft keinerlei Elan nahm, brach das Bayer-Spiel nach dem Wirtz-Schock in sich zusammen. Köln schlug in der zweiten Halbzeit in Person des gerade eingewechselten Kingsley Schindler eiskalt zu (67.). Ein tolles Tor, auf das der angeschlagene Gast keine Antwort mehr parat hatte.