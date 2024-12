„Wir lieben dich”: Bewegende Szenen bei Florenz-Spiel

Drei Tage nach dem Zusammenbruch des italienischen Fußballprofis Edoardo Bove haben Mitspieler und Fans der AC Florenz emotionale und aufmunternde Botschaften geschickt.

Vor dem Achtelfinal-Heimspiel in der Coppa Italia gegen den FC Empoli versammelten sich am Mittwochabend das Team um Nationalspieler Robin Gosens sowie Trainer und Betreuer hinter einem Banner. Neben zwei Herzen stand darauf unter anderem geschrieben: „Wir lieben dich.”

Bove nicht mehr auf der Intensivstation

Auch die Fans der Fiorentina präsentierten eine Choreografie für den Mittelfeldspieler, der am Sonntag im Ligaspiel gegen Inter Mailand auf dem Feld einen Herzstillstand erlitten hatte. Die Anhänger zeigten eine lila „4“. Dazu war auf der Stadionleinwand ein Foto des 22-Jährigen zu sehen, daneben die Aufschrift: „Komm bald wieder, Edo.”

Das könnte Sie auch interessieren: „Hätten 180.000 Euro geholt“: Özil-Räuber ärgert sich über missglückten Überfall

Zu der Partie im italienischen Pokal gegen Empoli waren Boves Teamkollegen auf dessen Wunsch angetreten. Bove selbst durfte die Intensivstation mittlerweile verlassen. Dem von der AS Rom ausgeliehenen Profi gehe es inzwischen besser, er sei auf eine andere Station verlegt worden, sagte Fiorentinas Generaldirektor Alessandro Ferrari am Mittwochabend. „Er ist in den richtigen Händen und es geht ihm nun gut.“ (sid/dpa)