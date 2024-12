Kollegen weinen auf dem Platz: Italien-Star kollabiert – Top-Spiel abgebrochen

Erneutes Drama auf dem Fußball-Platz: Im Spitzenspiel der italienischen Serie A zwischen AC Florenz und Inter Mailand brach Mittelfeldspieler Edoardo Bove in der 17. Minute auf dem Spielfeld ohne Fremdeinwirkung plötzlich zusammen. Der 22 Jahre alte Profi der Gastgeber wurde umgehend behandelt, die Spieler beider Mannschaften bildeten teilweise mit Tränen in den Augen einen Kreis um den Betroffenen, um ihn vor neugierigen Blicken und den Kameras zu schützen.

Das Spiel wurde beim Stand von 0:0 unterbrochen, Bove mit dem Krankenwagen in ein Hospital gebracht. Über den Gesundheitszustand des Spielers gab es zunächst noch keine Angaben. Der Schiedsrichter schickte beide Mannschaften in ihre Kabinen. Die Zuschauer blieben auf den Rängen. Die Begegnung wurde wenig später offiziell abgebrochen und wird zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt ganz wiederholt oder fortgesetzt.

Edoardo Bove ist ein Kollege von Robin Gosens

Bove spielt erst seit August in Florenz und war vorher für die AS Rom aufgelaufen. Nun spielt er mit Nationalspieler Robin Gosens zusammen, der ebenfalls erst seit Sommer dort unter Vertrag steht.

Jüngst hatte sich ein ähnlicher Vorfall um den ehemaligen Bundesligaprofi Adam Szalai ereignet. Der 36-Jährige, Teil des Trainerteams der ungarischen Nationalmannschaft, war Mitte November beim Nations-League-Spiel in den Niederlanden (0:4) in der siebten Minute auf der Ersatzbank zusammengebrochen. Die Begegnung wurde daraufhin für einige Minuten unterbrochen, Szalai in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später folgte die Entwarnung seitens des Verbandes.

Traurige Berühmtheit hatte der dänische Nationalspieler Christian Eriksen vor drei Jahren erlangt. Im ersten Gruppenspiel bei der EM 2021 gegen Finnland war er kurz vor der Halbzeitpause ebenfalls ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen. Eriksen wurde sofort durch ein Ärzteteam versorgt und nach Thoraxkompressionen sowie einer Defibrillation in ein Krankenhaus transportiert. Die Bilder gingen um die Welt. Wenige Tage nach dem Zusammenbruch wurde Eriksen ein Defibrillator implantiert. Er setzte seine Karriere später fort und läuft heute für Manchester United auf. (sid/mp)