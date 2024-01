Winter hat den Fußball fest im Griff: Hamburger Verband sagt fast alle Spiele ab

Viele Amateurfußballer in und um Hamburg können die Tage nicht spielen. Die Witterungsverhältnisse lassen keine regulären Spielbedingungen zu.

Im Geltungsbereich des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV) finden von Freitag bis Sonntag fast keine Amateurfußballspiele statt. Aufgrund der Platzverhältnisse habe man sich in Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden zu einer Absage aller Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele entschieden, teilte der HFV am Freitag in einer Pressemitteilung mit.

Die Absage gilt auch für Kunstrasenplätze. Hallenspiele dürfen hingegen stattfinden. Bereits in der vergangenen Woche hatte der HFV aufgrund der vorherrschenden Platzverhältnisse eine Generalabsage mit Ausnahme der Hallenspiele erteilt. (lg/dpa)