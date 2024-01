Schnee-Chaos! Bundesliga-Spiel kurzfristig abgesagt

Die DFL hat das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Union Berlin am Freitagabend (20.30 Uhr) kurzfristig abgesagt. Grund dafür ist das Schnee-Chaos in Deutschland, das auch die Stadt Mainz betrifft. Das Stadion des FSV musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden.

Bei der Partie zwischen Mainz und Union könne die Sicherheit der Fans nicht garantiert werden, teilte die DFL am Donnerstagmittag mit. Demnach sei durch „die starke Eisbildung auf den Unterrängen, insbesondere im Stehplatz-Bereich, sowie auf den Anreisewegen und die damit verbundenen Sicherheitsrisiken für die Zuschauerinnen und Zuschauer“ keine Austragung der Partie möglich.

Bundesliga-Spiel zwischen Mainz und Berlin abgesagt

Demnach sei die MEWA Arena in Mainz vom Stadionbetreiber wegen der Sicherheitsbedenken gesperrt worden. „Diese Entscheidung wurde in Absprache mit der DFL sowie Union Berlin getroffen“, bekräftigte Mainz 05 in einer Stellungnahme. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt, soll aber zeitnah angesetzt werden, heißt es von der DFL.

Zuletzt war bereits das Auswärtsspiel von Union Berlin beim FC Bayern München am 13. Spieltag wegen eines plötzlichen Wintereinbruchs Anfang Dezember abgesagt worden, das nun am kommenden Mittwoch (24. Januar, 20.30 Uhr) nachgeholt wird. Anders als vor dem Spiel in München waren die Berliner diesmal aber noch nicht abgereist, bestätigte der Klub.