Wie bei Zlatan Ibrahimovic: Gladbach-Star Lazaro erzielt geilstes Tor des Jahres

Zwei Führungen und ein Traumtor reichten Mönchengladbach nicht: Bayer Leverkusen kam in einem rasanten rheinischen Derby zweimal zurück und besiegte die Borussen schließlich mit 4:3.

Der artistische Höhepunkt geschah, als alles schon entschieden war: Gladbachs Joker Valentino Lazaro erzielte in der Nachspielzeit einen atemberaubenden Hackentreffer zum Endstand, nach dem außerirdische Beobachter ihn eher als Skorpion denn als Mensch klassifizieren würden. Ein heißer Kandidat für das Tor des Jahres!

Traumtor durch Lazaro: „Vielleicht freue ich mich in ein paar Wochen“



„Ich habe zwar keinen Hut auf meinem Kopf, aber würde ihn ziehen“, zollte Leverkusen-Keeper dem Kunsttorschützen Respekt.Lazaro selbst war zurückhaltender: „In ein paar Wochen freue ich mich vielleicht darüber, aber jetzt ist das Ergebnis einfach bitter ohne Ende.“

Torjäger im Rhein-Derby: Alario für Leverkusen, Stindl für Gladbach



Denn trotz zweifacher Führung durch Lars Stindl (18., 30./FE) stand die Borussia mit leeren Händen da, weil Bayer-Goalgetter Lucas Alario (27., 41.) noch vor der Pause zweimal zurückschlug. Auch nach dem Wechsel gönnten beide Kontrahenten einander kaum eine Ruhepause.

Entscheidung im Rhein-Derby: Wolf ballert drüber, Bailey spitzelt ihn rein



Das Hin und Her mündete Mitte der zweiten Hälfte in ein spielentscheidendes Drama. In der 67. Minute jagte Gladbachs Hannes Wolf den Ball freistehend so weit in den Leverkusener Nachthimmel, dass er vermutlich erst in Düsseldorf landete. Im direkten Gegenzug wurde Leon Bailey fantastisch freigespielt und spitzelte den Ball fast von der Torauslinie an Yann Sommer vorbei zum 3:2 ins Netz.

„Es war ein sehr intensives Spiel. Wir haben uns nicht irritieren lassen und alles abgerufen“, freute sich Leverkusens Julian Baumgartlinger, der mit seinem Treffer zum 4:2 in der 82. Minute den Sack zumachte – auch wenn ein Gladbacher Skorpion doch noch auf spektakuläre Weise heraussprang.