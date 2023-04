Werder verkündet Update: Bleiben Füllkrug und Ducksch in Bremen?

Sie kämpfen um ihre Stars. Werder Bremen will mit den beiden Torjägern Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch „in die neue Saison gehen“. Das kündigte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und der Scouting-Abteilung, bei Radio Bremen an.

„Beide wissen, was sie an Stadt und dem Verein haben. Für uns ist aber entscheidend, den Klassenerhalt zu schaffen, dann sprechen wir mit beiden“, meinte Fritz.

„Das Interesse wird zu groß“: Bleibt Füllkrug in Bremen?

Auch der teuerste Saisontransfer Jens Stage hofft auf einen Verbleib der beiden Torjäger. „Ich würde nicht sagen, dass ich besorgt bin. Aber natürlich ist es im Fußball so: Wenn Spieler es gut machen, wird das Interesse an einem bestimmten Punkt zu groß und dann wird jemand gehen“, sagte der dänische Mittelfeldspieler in einer Medienrunde in Bremen. „Die beiden haben einen großartigen Job gemacht und viele Tore erzielt. Beide sind top Spieler. Ich hoffe, dass ich sie nach dem Sommer noch wiedersehe.“

Werder-Stürmer Ducksch kann für sieben Millionen gehen

Werders Nationalspieler Füllkrug führt mit 16 Treffern noch immer die Torschützenliste der Bundesliga an. Der Vertrag seines Sturmpartners Ducksch enthält nach übereinstimmenden Medienberichten eine Ausstiegsklausel, die es anderen Klubs ermöglicht, ihn nach dieser Saison für nur sieben Millionen Euro zu verpflichten.

Um beide Angreifer gibt es seit Wochen (Füllkrug) und Tagen (Ducksch) Transferspekulationen. Umgekehrt wird mit dem polnischen Nationalstürmer Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf bereits ein potenzieller Nachfolger gehandelt.