In drei seiner fünf Partien im Werder-Trikot konnte Marvin Ducksch (27) bislang treffen, immer gewannen die Bremer. Die anderen beiden Partien gingen verloren. Wenn man so will, kann man also sagen: Trifft Ducksch, gewinnt Werder. Geht es nach dieser Statistik, sieht es für den Nordklub vor dem kommenden Spiel gegen Darmstadt 98 schlecht aus. Denn der Top-Torjäger droht auszufallen.

Wie das Werder-Portal „DeichStube“ berichtet, musste der ehemalige St. Pauli-Stürmer das Training am heutigen Dienstagmorgen verletzungsbedingt abbrechen, der Rücken macht Probleme, immer soll sich Ducksch dort hin gefasst haben. Schon vor der Einheit habe er über Beschwerden im Rückenbereich geklagt, heißt es weiter.

Reine Vorsichtsmaßnahme und Behandlung: Marvin #Ducksch beendete das Training aufgrund leichter Rückenprobleme frühzeitig. #Werder pic.twitter.com/XZ4zQuLmAo — SV Werder Bremen (@werderbremen) October 12, 2021

Werder gab auf Twitter leichte Entwarnung, bezeichnete den Trainingsabbruch als reine Vorsichtsmaßnahme. Abwarten ist also gefragt.

Werder: Richtungsweisendes Duell gegen Darmstadt

Für den aktuellen Tabellenachten der zweiten Liga wäre der Ausfall seines Angreifers ein herber Schlag, schließlich ist Ducksch seit seiner Ankunft in Bremen so etwas wie die Lebensversicherung der Grün-Weißen. In seinen ersten fünf Partien gelangen ihm bereits vier Treffer, hinzu kommen zwei Assists.

Für Werder geht es am kommenden Sonntag im Duell mit dem Tabellennachbarn aus Darmstadt (9.) um wichtige Punkte. Aktuell liegen die Hanseaten drei Zähler hinter dem SC Paderborn auf Platz drei, ein Sieg ist also Pflicht, will man den Anschluss an die Spitzengruppe nicht vorerst aus den Augen verlieren.