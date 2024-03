„Werden sie verlieren“: Watzkes klare Ansage an BVB-Legenden Hummels und Reus

Borussia Dortmund ohne Marco Reus und Mats Hummels im Kader? Für viele Fans ist das eine schwer vorstellbare Zukunfts-Thematik. Doch schon in wenigen Monaten könnten sich die Wege nach vielen gemeinsamen Jahren trennen.

Hans-Joachim Watzke hält einen BVB-Abgang von Mats Hummels und Marco Reus im Sommer für denkbar. „Irgendwann wird es soweit sein, dass wir zwei, die viel für Borussia Dortmund geleistet haben, verlieren. Aber das fängt man dann auf, das hat es immer schon gegeben“, sagte Dormunds Geschäftsführer im Gespräch mit „DAZN“. Die Verträge von Hummels (35) und Reus (34) laufen nach der Saison aus.

Watzke: „Ich erwarte, dass sie grimmig gucken“

„Es waren und sind prägende Spieler“, betonte Watzke, fügte aber hinzu: „Wenn du auf das Karriereende zugehst, läuft das nicht linear ab. Deine Spieleinsätze werden nicht mehr. Man sieht das bei beiden. Sie sind nicht mehr bei jedem Spiel dabei, weil du auch längere Regenerationszeiten brauchst. Es ist nicht mehr so wie in ihrer besten Phase, als sie 45 Spiele von Beginn an gemacht haben.“

Derzeit sind Hummels und Reus bei Trainer Edin Terzic nicht mehr erste Wahl. „Ich kenne keinen, der es gut findet, wenn er merkt, dass er in den letzten Jahren nicht mehr in jedem Spiel gesetzt ist“, zeigte Watzke Verständnis. Mit Blick auf den Rest der Saison hat er eine klare Vorstellung. „Ich erwarte eigentlich auch, dass sie grimmig gucken, wenn sie nicht spielen. Es ist nur entscheidend, dass man keine negative Energie in die Mannschaft reinfließen lässt.“ (sid/mp)