„Werbung für den Sport“: Deutsche Futsaler machen nächsten Schritt zur WM

Der Weg bis zum ganz großen Traum bleibt noch immer ein langer, aber das ausgerufene Ziel ist erreicht: Nach einer unterm Strich erfolgreichen Woche hat sich die deutsche Futsal-Nationalelf am Samstag den Vorrunden-Gruppensieg in der WM-Quali gesichert. Nur der 3:3-Endstand im abschließenden Spiel gegen Montenegro konnte die Stimmung ein wenig dämpfen.

„Wir haben eine grandiose erste Halbzeit gespielt“, befand Bundestrainer Marcel Loosfeld, als das Mini-Turnier in Neugraben beendet war – und hatte damit recht. Muhammed Sözer, Michael Meyer von den HSV Panthers und Suad Ak hatten vor dem Pausentee eine komfortable Führung besorgt, die die 604 anwesenden Zuschauer in der CU Arena begeisterte.

WM-Quali: Deutsche Futsaler sind Gruppensieger

Dass Montenegro, das ebenfalls schon vor der Partie für die Hauptrunde qualifiziert war, in Abschnitt zwei zurückkam, lag in erster Linie an den deutschen Hallen-Kickern selbst – Stichwort Chancenverwertung. Die Balkan-Republik bewies Moral, brachte anstelle des Keepers einen zusätzlichen Feldspieler und glich eine Minute vor Schluss tatsächlich noch aus.

Das bedeutete Punktgleichheit mit Deutschland, dank der Kantersiege gegen Gibraltar (8:0) und San Marino (5:0) zuvor behielt das DFB-Team aufgrund der besseren Tordifferenz aber die Nase vorn. „Dafür haben wir das ganze Jahr gearbeitet“, jubelte Loosfeld, während der Hamburger Onur Saglam „enorm stolz“ auf seine Mannschaft war. „Ich bin dankbar, dass die Jungs alle einhundert Prozent gegeben haben.“

DFB-Futsal: Ziel erreicht – nun wartet die Hauptrunde

Sein Vereinskollege Meyer hielt bei allem Ärger über das späte Unentschieden fest: „Das Spiel war Werbung für den Sport. Wir freuen uns, dass wir Gruppensieger sind.“

Das Erreichen der Hauptrunde war das Ziel, am 6. Juli steht die Auslosung an. Dann wartet der nächste, deutlich härtere Prüfstein ­– denn die 24 Nationalteams mit den höchsten Koeffizienten steigen erst dann in die Quali ein.