Werbung beim Torjubel: Sky-Experte Hamann fordert Strafe für Modeste

Der 1. FC Köln feierte beim 3:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld einen wichtigen Dreier, der die Schützlinge von Steffen Baumgart weiter vom europäischen Geschäft träumen lässt. Köln-Torjäger Anthony Modeste glänzte mit einem Tor und einer Vorlage – schrieb aber nicht nur sportliche Schlagzeilen.

Kölns Gegner Bielefeld hatte am Mittwoch den glücklosen Kramer entlassen und den bisherigen Torwarttrainer Kostmann zum Chef gemacht. Von diesem Schritt versprachen sich die Verantwortlichen um Sport-Geschäftsführer Samir Arabi einen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt.

Dank Modeste: Köln gewinnt mit 3:1 gegen Arminia Bielefeld

Doch Kostmann hatte am Samstag gerade seinen Platz in der Coachingzone eingenommen, da sah er auch schon den ersten Bielefelder Gegentreffer. Uth durfte den Ball im Strafraum unbedrängt annehmen und aus der Drehung abschließen – Torhüter Stefan Ortega konnte dem Ball nur noch hinterherschauen.

Bielefeld war bemüht, aber nicht gefährlich – und kam doch zum Ausgleich. Wimmer zwang Luca Kilian zu einem Fehler, passte den Ball in die Mitte, wo Hübers unglücklich ins eigene Tor traf. Doch die Hoffnungen der Arminia wurden schnell wieder gedämpft: Nachdem Dejan Ljubicic nach einem Ballgewinn noch am leeren Tor vorbeischoss (39.), erzielte Modeste wenig später seinen 17. Saisontreffer – und nutzte die Gelegenheit, um beim Torjubel eine Packung seines eigenen Kaffees in die Kameras zu halten.

Modeste bewirbt eigene Kaffeemarke beim Torjubel

Sky-Experte Dietmar Hamann hielt nichts vom kuriosen Torjubel des Kölner Topstürmers. „Er wird eine Strafe bekommen und das auch zu Recht“, sagte der 48-Jährige und führte aus: „In der heutigen Zeit ist so was wenig sensibel und ich habe dafür wenig Verständnis. Ich bin mir sicher, dass sich der Verein dazu äußern wird. Dass es eine Strafe gibt, steht für mich außer Frage. Da hat er sich verfahren, der Anthony. Das war nichts.“

Auch Köln-Trainer Baumgart schien über die Aktion seines Spielers nicht glücklich zu sein: „Das klären wir intern.“ In der 86. Minute stand Modeste erneut im Mittelpunkt – jedoch wieder in sportlicher Hinsicht. Der 34-Jährige legte das 3:1 von Jan Thielmann mustergültig auf und sicherte sich seinen zweiten Scorerpunkt des Nachmittags. (sid/js)