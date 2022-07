Wenn Lewandowski geht: Bayern ist an Tottenham-Star Kane dran!

Basteln die Bayern am nächsten spektakulären Transfer-Coup? Nach wie vor ist im Fall des wechselwilligen Stürmers Robert Lewandowski keine Entscheidung gefallen, die Spekulationen über einen potenziellen Nachfolger beim deutschen Rekordmeister reißen nicht ab. Wie der „kicker“ am Sonntag online berichtete, könnte der englische Nationalspieler Harry Kane von Tottenham Hotspur ins Anforderungsprofil des deutschen Meisters passen.

Kane hat beim Premier-League-Club noch einen Vertrag bis 2024. Ein Transfer in diesem Sommer sei aufgrund der finanziellen Aspekte wohl schwer bis kaum umsetzbar, schrieb das Fachmagazin. Daher würde eine Verpflichtung des 28-Jährigen wohl erst 2023 ein Thema werden, wenn Lewandowskis Vertrag bei den Bayern ausläuft.

Bayern verbieten Lewandowski bislang einen Wechsel

Der Weltfußballer will zum FC Barcelona wechseln. Die Verantwortlichen beim FC Bayern um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic lehnen dies bislang kategorisch ab. Offen, wie es da weiter geht.

Kane ist der eine große Name, der bei den Bayern kursiert, Matthijs de Ligt der andere. Die Münchner sind an der Verpflichtung des niederländischen Innenverteidigers von Juventus Turin interessiert – anders als bei Kane allerdings in diesem Sommer. (dpa/sim)