„Bleib bei uns!“ Juve-Fans kämpfen um Bayern-Wunschspieler de Ligt

Die Anhänger von Juventus Turin haben Matthijs de Ligt trotz dessen Flirts mit Bayern München einen begeisterten Empfang bereitet. „Bleib bei uns!“, riefen zahlreiche Fans, als der 22-Jährige bei seiner Rückkehr nach Turin vor dem „J Medical“ aus dem Auto stieg. Dort absolvierten de Ligt und andere Juventus-Profis am Sonntag die obligatorischen medizinischen Untersuchungen vor dem Trainingsstart.

Hunderte Fans waren gekommen, um ihre aus dem Urlaub zurückkehrenden Stars zu feiern. De Ligt ging auf die Anhänger zu und schrieb geduldig Autogramme – auch die Bayern würden sich über eine Unterschrift des niederländischen Nationalspielers freuen.

Heute Morgen ist Matthijs de Ligt im medizinischen Zentrum von Juve eingetroffen, um sich den medizinischen Untersuchungen für die Saisonvorbereitung zu unterziehen. Beim eintreffen rufen die Juve-Fans: "Bleib bei uns"

[ @GiovaAlbanese]pic.twitter.com/2fPoaflw6n — FC Bayern München News (@BayernPortal) July 10, 2022

De Ligt ist bei den Münchnern als neuer Abwehrchef vorgesehen und soll dem deutschen Rekordmeister bereits zugesagt haben. Aktuell läuft der Poker über die Ablöse, Juventus soll 75 Millionen Euro fordern. Bei den Münchnern würde der Niederländer neben Neuzugang Noussair Mazraoui die Abwehr des Rekordmeisters weiter verstärken.

Das könnte Sie auch interessieren: Doppelschlag! Juve holt zwei internationale Topstars

Wenn der 22-Jährige jedoch in Turin bleiben sollte, wird er in der kommenden Saison mit Paul Pogba und Angel Di Maria in den Titelkampf ziehen, welche der italienische Rekordmeister ablösefrei nach Italien lotsen konnte.