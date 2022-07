Doppelschlag! Juve holt zwei internationale Topstars

Juventus Turin hat sich für die kommende Saison prominent verstärkt. Wie der Klub am Freitag mitteilte, unterschrieb der argentinische Offensivspieler Angel Di Maria (34) einen Vertrag für eine Saison. Di Maria ist ablösefrei, sein Vertrag bei Paris St. Germain war Ende Juni ausgelaufen.

Nach der Verpflichtung von Lionel Messi im vergangenen Sommer, war die Konkurrenz bei PSG für den 34-Jährigen neben Namen wie Neymar Jr. und Kylian Mbappé zu groß. In der abgelaufenen Spielzeit kam Di Maria immerhin noch auf 26 Einsätze in der französischen Liga, in welchen er fünf Tore und acht Vorlagen beitragen konnte.

Juventus Turin: Angel Di Maria und Didier Drogba kommen

Zudem naht die Rückkehr des französischen Weltmeisters Paul Pogba nach Turin. Juve veröffentlichte bereits zahlreiche Fotos und Videos, die den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler in Turin zeigen. Zuletzt hatten italienische Medien berichtet, dass Pogba einen Vierjahresvertrag mit einem Jahresgehalt von 7,5 Millionen Euro erhalten werde.

Wie der Verein in den sozialen Netzwerken präsentierte, erreichte Pogba am Samstagmittag unter einer großen Anzahl von Schaulustigen das Gelände von Juventus Turin, für seinen Medizincheck.

2016 war Pogba für 105 Millionen Euro von Juve zu Manchester United nach England gewechselt, sein Vertrag dort lief am 30. Juni aus. Zuletzt schwankten die Leistungen des Franzosen und er kam lediglich auf 20 Einsätze in der Premier League, in welchen er neben einem Tor neun Vorlagen beisteuern konnte. (dpa/pw)