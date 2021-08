Das französische Offensiv-Talent Amine Adli ist begehrt, unter anderem auch in der Bundesliga. Doch bei seinem aktuellen Verein, dem FC Toulouse, wurde er jetzt suspendiert – weil er nicht bleiben will. Aber auch nicht gehen.

Verlassen will Adli den französischen Zweitligisten derzeit nicht, seinen 2022 auslaufenden Vertrag verlängern wiederum aber auch nicht. Toulouse-Präsident Damien Comolli ärgert sich über das Verhalten seines Spielers. Der französischen Zeitung „La Depeche“ sagte er: „Wir sind in einer Situation, in der wir gezwungen sind, den Spieler zu verkaufen oder ihn in einem Jahr umsonst gehen zu sehen.“

Transfer-Wirbel um Amine Adli: Toulouse suspendiert ihn

Unter anderem sind der VfL Wolfsburg und Troyes AC an dem 21-Jährigen interessiert. Doch wie „RMC Sport“ berichtet, weigerte sich Adli bislang, mit den beiden Klubs zu sprechen. Der Grund: Der junge Franzose wartet angeblich auf ein Angebot vom FC Bayern München.

Toulouse-Boss Comolli hatte genug von Adlis Verhalten – und suspendierte ihn. „Und das mindestens bis zum 1. September. Wenn er nach dem 1. September noch hier ist, werden wir sehen, welche Entscheidung wir treffen“, erklärte Comolli.

Der VfL Wolfsburg war nach Informationen von „RMC Sport“ dazu bereit, rund zwölf Millionen Euro für Adli zu bezahlen. Nach dessen Absage scheint es allerdings unwahrscheinlich, dass der VfL in ein paar Wochen noch einmal anklopfen wird.