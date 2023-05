Weil er Steuerberater werden will: Bundesliga-Profi beendet Karriere

Hendrik Weydandt, Angreifer von Hannover 96, wird zum Saisonende seine Schuhe an den Nagel hängen – und das mit gerade einmal 27 Jahren. Das hat der Stürmer in einer Videobotschaft am Mittwochnachmittag verkündet.

In dem Videostatement, welches auch auf dem offiziellen Instagram-Account von Hannover 96 veröffentlicht wurde, verkündet Weydandt, dass er „nach langer und reiflicher Überlegung“ seinen Vertrag zum 30.06.23 auslaufen lässt und gleichzeitig seine aktive Karriere als Fußballprofi beendet.

Stattdessen möchte der erst 27-Jährige in die Steuerkanzlei seines Vaters einsteigen und einen neuen Lebensabschnitt im Steuer- und Revisionswesen beginnen. In seiner Ansprache richtet sich der Angreifer auch an die Hannover-Fans, welche „in den vergangenen Jahren meinen Weg begleitet haben.“ Er hoffe, er werde „weiterhin engen Kontakt zur Hannover 96-Familie pflegen.“

Von der Kreisliga bis zum Bundesligaprofi

Weydandt war 2018 an die Leine gewechselt und traf bei seinem ersten Einsatz im Bundesligaspiel gegen Bremen zum 1:1 als Joker. Der Angreifer hatte vier Jahre vor seinem ersten Profieinsatz noch in der Kreisliga bei Groß Munzel gespielt.

In seiner Zeit als Fußballprofi kam Weydandt auf 144 Pflichtspiele für Hannover 96. Hinzu kommen 27 Tore und 13 Assists. In der laufenden Saison kam der Offensivspieler in 19 von bislang 30 Spielen zum Einsatz, traf zweimal und legte ein Tor vor.

Nun blickt Weydandt auf einen prägenden Lebensabschnitt zurück und freut sich auf eine neue Herausforderung ab Sommer.