Am Montagmorgen war der Deal festgezurrt. Wolfsburgs Top-Stürmer Wout Weghorst wechselt vom VfL Wolfsburg zum FC Burnley. Offenbar eine alternativlose Entscheidung für den Niederländer.

Wie die „Bild“ berichtet, hatten gleich mehrere Vereine aus England, Spanien und Italien Interesse an Weghorst. Doch abgesehen von Burnley sprangen am Ende alle Interessenten ab. Der Grund: Weghorst ist nicht geimpft.

FC Burnley achtet als einer von wenigen Klubs nicht auf den Impfstatus

Als einer von nur wenigen Klubs in England achten die „Clarets“ bei ihren aktuellen und zukünftigen Spielern (noch) nicht auf den Impfstatus der Akteure. Womöglich blieb dem Torjäger also gar keine Wahl – und dem VfL Wolfsburg ebenso wenig.

Auch für Wolfsburg wäre Weghorsts Impfstatus ein Problem geworden

Denn auch für den Klub aus der Autostadt wäre Weghorsts Impfstatus früher oder später eine Hürde bei der Organisation von Spieltagen geworden. Durch die 2G-Regelung hätte der 29-Jährige beispielsweise beim Zugang zu Team-Hotels regelmäßig den Kürzeren gezogen.

Am Ende könnte Weghorsts Wechsel in den englischen Abstiegskampf also für alle Parteien der einzig mögliche Ausweg gewesen sein. Dem VfL dürfte das am Ende herzlich egal sein.

Ob gleiches auch für den Spieler gilt, der zuvor immer wieder auch mit Topklubs in Verbindung gebracht wurde, wird sich spätestens dann zeigen, wenn er mit Burnley im rauen Abstiegskampf der Premier League angekommen ist. Am kommenden Samstag steht das Kellerduell gegen den FC Watford an. Für Weghorst womöglich ein schmerzhafter Realitäts-Check.