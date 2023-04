Weil ein Spielervater Druck auf ihn machte: Kult-Trainer Streich platzt der Kragen

Die Bundesliga ist ja bekannt dafür, dass sie hin und wieder skurrile Geschichten liefert. Diese Story ist dann aber doch etwas Besonderes. Weil der Vater von Freiburg-Profi Roland Sallai Trainer Christian Streich in einem Interview unterstellte, seinen Sohn absichtlich nicht mehr einzusetzen, platzte dem SC-Übungsleiter der Kragen.

Der Hintergrund: „Sein Vater hat kolportiert, ich hätte Roland die letzten beiden Spiele absichtlich nicht eingesetzt, weil es ein Angebot von Lazio Rom geben soll und ich nicht will, dass Roland sich weiter beweisen und gut spielen soll“, erläuterte Streich und wollte diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen.

„Das wäre aber schön, wenn wir mal beim SC Freiburg so weit kommen würden, dass wenn Lazio Rom oder Manchester City Interesse an einem Spieler von uns hat und wir den deswegen nicht mehr spielen lassen. Das wäre schön, wenn wir uns das erlauben könnten und nicht mehr auf das Geld von Verkäufen angewiesen wären. Jedes Kind hat Erziehungsberechtigte und kein Kind kann etwas dafür. Da kann man nichts machen, wir haben die Eltern, die wir haben.“

Sallais Vater gab Interview in Ungarn

Sallais Vater Tibor hatte dem ungarischem Medium „metropol“ ein Interview gegeben und die Vorwürfe gegen Streich erhoben. Nicht das erste Mal, dass das Umfeld des ungarischen Nationalspielers unangenehm auffällt. Auch der Wechselwunsch ist seit Winter hinterlegt. Sallai wird zum Freiburg-Problem – auch wenn der Spieler selbst gar nicht so viel dazu beiträgt.

Das weiß auch Streich: „Er ist bei dem Thema aus jeglicher Kritik raus, das habe ich Roland auch gesagt. Was soll er denn machen? Er wird jetzt in so eine Lage gebracht, weil dieser Herr meint so etwas erzählen zu müssen. Ich kenne seinen Vater nicht, habe ihn noch nie gesehen. Aber wie man Roland mit so verquerem Zeug so unter Druck setzen kann, verstehe ich nicht. Deswegen werde ich Roland weiter unterstützen, weil ja scheinbar so ein granatenmäßiger Druck auf ihm herrscht.“

Auch wenn Streich seinen Schützling in Schutz nimmt. Es klingt nicht so, als ob Sallai noch lange in Freiburg bleiben wird.