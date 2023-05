Weil Chelsea Kohle braucht: Schnappt sich Bayern diesen Topstar?

Der FC Bayern ist bekannt für seine opportunistischen Transfers. Nicht selten nutzen die Münchener die Gunst der Stunde, um sich einen Top-Spieler zu verhältnismäßig günstigen Kondition ins Boot zu holen. Im Sommer könnte der Rekordmeister auf dem Transfermarkt erneut clever zuschlagen und einen Star von Tuchels Ex-Klub verpflichten.

Die Bayern sind auf der Suche nach einem defensiv starken Mittelfeldspieler. Das Duo Kimmich und Goretzka stand wegen des überschwänglichen Offensivdrangs beider Spieler mehrmals in der Kritik. Ein Spieler, der den beiden also den Rücken freihalten kann, ist also gefragt.

Chelseas Kovacic ist ein Bayern-Kandidat

Dabei soll der FC Bayern nun ein Auge auf Chelseas Mateo Kovacic geworfen haben. Der Kroate spielte schon einmal mit Tuchel zusammen und die beiden feierten 2021 gemeinsam den Gewinn der Champions League. Der Vertrag von Kovacic bei Chelsea läuft im Sommer 2024 aus und laut dem „Guardian“ sollen die Zeichen auf Abschied stehen.

Das wäre also eine gute Gelegenheit für den FC Bayern, um einen Spieler mit Qualität für wenig Ablöse zu ergattern. Der Marktwert von Kovacic liegt derzeit bei 40 Millionen Euro. Doch die „Blues“ sind dringend auf ein paar Einnahmen angewiesen, da sie im Winter auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen haben und jetzt dringend ihren großen Kader verkleinern müssen.

Gerüchte um einen Bayern-Wechsel des Kroaten stehen schon seit einigen Wochen im Raum. Neben dem deutschen Rekordmeister sollen aber auch Manchester City und Manchester United am 29-Jährigen interessiert sein.