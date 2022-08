Wegen Raketen auf Israel: Testspiel zwischen Juventus und Atlético abgesagt

Das Testspiel zwischen Juventus Turin und Atlético Madrid in Tel Aviv ist wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden. Das teilte der spanische Klub am Samstag mit, die Partie sollte ursprünglich am Sonntag im Bloomfield-Stadion angepfiffen werden.

Israels Streitkräfte hatten am Freitagabend den Militärchef der extremistischen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ) im Gazastreifen, Taisir al-Dschabari, getötet.

Unruhen in Tel Aviv – Testspiel zwischen Juventus und Atlético abgesagt

Als Reaktion wurden einem Sprecher zufolge seit Freitag mehr als 190 Raketen auf Israel gefeuert. (dpa/fis)