Wegen Hansa-Hooligans: Rostocks Bürgermeisterin fürchtet um Ruf der Stadt

Fans von Hansa Rostock sorgen für schwere Ausschreitungen in Paderborn. Oberbürgermeisterin Kröger fürchtet nun sogar um den Ruf der Stadt.

Nach den Ausschreitungen von Fußball-Fans des FC Hansa Rostock befürchtet Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger einen Imageschaden für die gesamte Stadt. „Was in den vergangenen Wochen rund um den FC Hansa passiert ist, schadet ganz Rostock. Wir sind leider auf dem Weg, dass einige Wenige den mühsam erarbeiteten Ruf unserer Stadt verspielen“, sagte die Linken-Politikerin der „Ostsee-Zeitung“.

Hooligans von Hansa Rostock randalierten in Paderborn

Anhänger des Zweitliga-Klubs hatten am Wochenende erneut für negative Schlagzeilen gesorgt. Beim 0:3 am Freitagabend in Paderborn lösten die Fans Schlägereien mit mehreren Verletzten aus, bewarfen Polizisten mit Gegenständen und zerlegten Getränke- und Imbissbuden im Stadion.

Auch Hansas Vorstandsvorsitzender Robert Marien sagte daraufhin: „Fakt ist, dass das Außenbild und die Ereignisse jetzt eine Vollkatastrophe sind, das kann man nicht anders benennen.“ (ms/dpa)