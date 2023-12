Hätte Robert Glatzel auch noch seine fünfte aussichtsreiche Chance vergeben, wäre das Szenario, das er befürchtet hatte, ziemlich sicher eingetreten. „Ich will mir gar nicht vorstellen“, sagte der HSV-Stürmer nach dem 2:0 in Nürnberg, „wie schlecht wir uns alle gefühlt hätten, wenn wir nicht gewonnen hätten.“ Doch dieses Drehbuch blieb eines im Konjunktiv, weil Glatzel mit seinem späten Führungstor für ein anderes sorgte – und seinem Trainer damit den Job rettete?

„Klar“, sagte der 29-Jährige, natürlich sei dieser HSV-Sieg auch einer für den in die Kritik geratenen Tim Walter gewesen. Aber vor allem einer für die gesamte Mannschaft: „Wir sind alle in einem Boot zusammen und es freut uns natürlich.“ Zur Freude gesellte sich bei Glatzel am Samstag aber vor allem auch Erleichterung, das sah man ihm bei seinem Torjubel an.

Selbstkritischer Robert Glatzel erlöste den HSV in Nürnberg

„Ich hätte uns auf jeden Fall früher in Führung bringen können, wenn nicht sogar müssen“, erklärte er. Glatzel trat freistehend über den Ball (19.), wurde dann im letzten Moment geblockt (66.), köpfte (67.) sowie schoss (77.) später zweimal knapp daneben – bis er den HSV nach einer Flanke von Bakery Jatta technisch sauber und in Mittelstürmer-Manier dann noch erlöste (80.).

Sein zwölftes Saisontor, mehr hatte er nach einer Hinrunde noch nie beim HSV (2022/23: elf; 2021/22: acht). „Ich habe noch mal einen Schritt nach vorne gemacht“, findet Glatzel, der in jeder Liga-Partie in der Startelf stand. „Aber es hätten natürlich ein paar Tore mehr sein müssen.“ Wenn er weiterhin gesund bleibe, sei er jedoch überzeugt, „dass ich meine Tore mache“. Nur unter welchem Trainer?

Trotz des positiven Gefühls zum Jahresabschluss: „31 Punkte sind nicht zufriedenstellend für uns“, lautet Glatzels Hinrunden-Analyse in Kurzform. Die große mit Walter und der sportlichen Leitung um Jonas Boldt wird ergeben, ob Glatzel seinem Trainer womöglich den Job gerettet hat. Oder ob die Zweifel nach 17 Spieltagen unabhängig von der Rekord-Ausbeute des Torjägers zu groß sind.