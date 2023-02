Frankfurt-Star ist ablösefrei: Geheimtreffen mit dem BVB

Daichi Kamada spielt aktuell eine starke Saison in Frankfurt. In 30 Pflichtspielen schoss er 13 Tore und bereitete fünf vor. Kein Wunder, dass die Eintracht seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern möchte. Der Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List bat ihm sogar seine Nobelpreis-Medaille an. Doch Kamada liebäugelt lieber mit einem Wechsel – wie ein Geheimtreffen mit dem BVB jetzt zeigt.

Nach Informationen von Sport1 kam es am Mittwoch zu einer Zusammenkunft von Kamadas Beratern Roberto Tukada und Thomas Kroth mit BVB-Sportchef Sebastian Kehl. Dortmund soll in dem Gespräch das Interesse für einen Transfer nochmal bekräftigt und mit der Kamada-Seite auch schon über konkrete Zahlen gesprochen haben.

In der Dortmunder Mittelfeld-Zentrale könnte es im Sommer Bedarf geben, wenn neben Mahmoud Dahoud, dessen Vertrag nicht verlängert wird, auch Jude Bellingham den Verein verlassen würde. An dem 19-Jährigen BVB-Star sind wohl Manchester City, der FC Liverpool und Real Madrid interessiert.

Kamada-Transfer: BVB mit den besten Chancen

Neben dem BVB sollen noch andere europäische Top-Klubs an einer Verpflichtung Kamadas interessiert seien, darunter auch Benfica Lissabon. Die Portugiesen hatten schon im letzten Sommer Gespräche mit Kamada geführt. Doch wie Sport1 aus dem Umfeld des japanischen Nationalspielers gehört haben will, hätten die Schwarz-Gelben derzeit die besten Karten. Kamada könne sich einen Wechsel zum BVB sehr gut vorstellen, heißt es.

Die SGE hat indes noch nicht aufgegeben. Erst kürzlich soll Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche Kamada ein lukratives Angebot unterbreitet haben – aber wohl ohne Erfolg, wie das Geheimtreffen mit dem BVB nun gezeigt hat.