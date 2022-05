Bereits seit Monaten kursieren Gerüchte über einen Wechsel von Dortmund-Superstar Erling Haaland. Nun soll eine Einigung erzielt worden sein: Der 21-Jährige schließt sich laut eines Medienberichtes im Sommer Manchester City an.

Haaland soll dort die Lücke im Sturm schließen, die Kun Agüero seit seinem Abgang im letzten Sommer hinterlassen hat. Wie „The Athletic” am Montag berichtet, sollen die Citizens den Norweger für eine im BVB-Vertrag festgeschriebene Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro verpflichten. Im Laufe der Woche soll der Transfer dann offiziell bestätigt werden.

BVB-Macher Kehl: „Würde mich nicht wundern, wenn er am Ende weiterzieht”

Das deckt sich mit den Aussagen, die Bald-BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Sonntag im „Doppelpass” bei Sport1 getätigt hat. Dort sagte er: „Ich glaube, dass wir nächste Woche Klarheit haben werden. Es würde mich nicht wundern, wenn er am Ende weiterzieht.”

Der Verlust des Norwegers, welcher sich in der Saison 19/20 den Schwarz-Gelben angeschlossen hatte, könnte für den BVB sehr schmerzhaft werden. Immerhin hatte dieser auch in der derzeitigen Saison wieder für 21 Tore und sieben Assists in 23 Spielen sorgen können.

Das Defizit im Sturm soll nun der 20-jährige Karim Adeyemi füllen, der derzeit noch bei Red Bull Salzburg unter Vertrag steht. Auch hier steht ein Deal wohl kurz bevor. „Ich gehe davon aus, dass wir mit Karim in dieser Woche weiterkommen“, sagte Kehl auch zu dieser Personalie. Schon Haalabd war Anfang 2020 für 20 Millionen Euro aus Salzburg nach Dortmund gewechselt.

Was auch passieren mag, der BVB steht im Sommer vor einigen wichtigen Entscheidungen. Nach einer enttäuschenden Saison, in der man den Bayern erneut nicht gefährlich werden konnte und in den Pokalwettbewerben zweimal desaströs ausschied.

Das könnte Sie auch interessieren: City kurz vor Titelgewinn – aber Pep ist total neidisch auf Liverpool

Bei Manchester City würde Haaland auf Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola treffen, der seit 2016 versucht, mit diesen die heißbegehrte Champions League zu gewinnen. Der Norweger könnte das letzte Puzzleteil sein, das den Skyblues bisher noch gefehlt hat.

Laut Sport1 wird Haaland künftig mehr Gehalt kassieren als Topverdiener Kevin De Bruyne, der 23 Millionen Euro im Jahr erhalten soll.