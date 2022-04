Wechsel-Panne verursacht: Das sagt Salihamidzic über die Team-Managerin

Die Wechselpanne beim 4:1-Auswärtssieg des FC Bayern München in Freiburg sorgt weiter für Diskussionen. Kurzzeitig standen zwölf Münchner Spieler auf dem Feld. Nun äußerte sich Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den Vorfall.

Die Teammanagerin des Spitzenreiters Kathleen Krüger hatte bei der Auswechslung von Kingsley Coman statt der Nummer 11 seine alte Nummer 29 dem vierten Offiziellen übergeben. Der Franzose fühlte sich daher nicht angesprochen.

Bei Bayern München standen kurzzeitig zwölf Spieler auf dem Platz

Salihamidzic hat Krüger nun in Schutz genommen. „Was passiert ist, passierte als Folge mehrerer unglücklicher Umstände. Was Kathleen Krüger betrifft, sind wir alle froh, dass sie seit Jahren unsere Teammanagerin ist“, sagte Salihamidzic der Mediengruppe „Münchner Merkur/TZ“.

Ex-Bayern-Spieler Markus Babbel pflichtet Salihamidzic bei. „Es ist ja unumstritten, dass Kathleen Krüger die falsche Nummer angegeben hat. Das kann aber passieren. Das ist menschlich, wenn ein Spieler so lange mit einer Nummer gespielt hat, dann hat man das so instinktiv abgespeichert. Was mich gewundert hat, ist, dass der vierte Offizielle die Spieler so einfach hat reingehen lassen. Ich kenne es anders, der Spieler muss erstmal rauskommen, damit der andere reingeht, sagte der 49-Jährige der „Bild“.

„Das ist eine Verkettung von mehreren Fehlern. Der Kathleen Krüger die Alleinschuld zu geben, finde ich völliger Blödsinn“, so Babbel. Ob Freiburg Protest gegen die Wertung der Begegnung einlegt, ist offen. (sid/js)