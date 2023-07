Wechsel-Ärger mit Frankfurt-Star: Schnappt PSG dem FC Bayern jetzt Kane weg?

In den vergangenen Wochen galt Paris Saint-Germain als Top-Favorit für die Verpflichtung von Eintracht Frankfurts WM-Star Randal Kolo Muani (24). Einem Bericht der „Bild“ zufolge soll der mögliche Wechsel nun aber geplatzt sein. Mehr noch: PSG ist angeblich sauer auf den Franzosen. Dafür soll der vom FC Bayern umworbene Harry Kane nun auf der Wunschliste stehen.

Grund für die Absage: Paris habe dem Bericht zufolge die Geduld verloren, die Spielerseite sei Schuld am geplatzten Deal. Stattdessen hofft der Katar-finanzierte Verein nun auf einen anderen Angreifer: Harry Kane (29), der eigentlich vom FC Bayern München heiß umworben wird.

PSG hofft auf Harry Kane – FC Bayern aber Favorit

Allerdings gilt der Wechsel von Kane zum FC Bayern als nahezu sicher, sofern Tottenham seinen Stürmer-Star ziehen lässt. „Er hat ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen“, stellte Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß voller Zuversicht klar.

Für Kane steht eine Mega-Ablöse von 80 Millionen Euro plus Boni im Raum. Möglicherweise könnte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zum ersten 100-Millionen-Star in der Münchner Klub-Historie werden. Hoeneß vermied es aber, eine Schmerzgrenze für den Stürmer von Tottenham Hotspur zu nennen. Man müsse Tottenham-Boss Daniel Levy ja „erstmal so weit bringen, eine Zahl zu nennen“, sagte Hoeneß. „Er spielt auf Zeit, ist ein ausgebuffter, super Profi. Ich schätze ihn sehr. Auf der anderen Seite sind wir auch nicht Leute, die das seit gestern machen.“

Osimhen, Vlahovic, Simons: Wer kommt für Messi und Co.?

Sollte der Bayern-Wechsel von Kane klappen, hätte PSG noch einen anderen Kandidaten: Victor Osimhen (24) vom SSC Neapel. Mit einem Markwert von etwa 120 Millionen Euro soll dieser den Verantwortlichen von PSG aber wohl zu teuer sein. Auch Dusan Vlahovic (23) von Juventus Turin wird im Zusammenhang mit PSG genannt.

Das könnte Sie auch interessieren: Rote Ampel überfahren: Messi entgeht schwerem Autounfall nur knapp

Fest steht jedenfalls: Nachdem Lionel Messi den Klub bereits in Richtung Miami verlassen hat und auch Kylian Mbappés und Neymars Zukunft offen ist, besteht dringender Handlungsbedarf in den Pariser Reihen. (aw/dpa)