Warum ein englischer Viertligist seine Pokal-Sensation mit Fischen feiert

Der Grimsby Town FC hat am Mittwoch Geschichte geschrieben. Der Viertligist warf mit dem FC Southampton bereits zum fünften Mal in dieser Saison einen höherklassigen Klub aus dem FA-Cup – das gab es bisher noch nie. Die „Mariners“ zogen damit erstmals seit 1939 ins Viertelfinale des ältesten Pokalwettbewerbs der Welt ein. Den historischen Sieg feierten die Spieler zusammen mit ihren Fans – und mit Fischen.

Grimsby Town spielte im Jahr 1948 letztmals erstklassig. Doch das scheint den Klub aus der League Two nicht davon abzuhalten, im Pokal wahrlich erstklassig zu spielen. Das bekam auch der FC Southampton zu spüren, der bereits mit einem 0:1-Rückstand in die Pause gegangen war und dem am Ende nur noch der Anschlusstreffer gelang. Nach dem Abpfiff befanden sich die etwa 4.000 mitgereisten Fans in völliger Ekstase, feierten lautstark – und zwar mit aufblasbaren Fischen.

Kurioser FA-Cup-Jubel: Fische sind Symbol von Grimsby

Das kuriose Party-Bild hat einen einfach Hintergrund: Die sogenannten „Harry Haddocks“ sind das Markenzeichen der Fans aus der Hafenstadt Grimsby. Bei jedem Spiel werden Fische mit ins Stadion gebracht.

Auch die Spieler ließen es sich nicht nehmen, den historischen Pokal-Coup mit Fischen zu feiern. Linksverteidiger Anthony Driscoll-Glennon stülpte sich sogar einen Plastik-Fisch über den Kopf – ein Foto, das schon in kurzer Zeit um die Welt ging.