Nanu? Warum ein Fußball-Schiri plötzlich runde Rote Karten verteilt

Selbst Gelegenheits-Fußballfans kennen die Bedeutung einer Roten Karte im Fußball und haben sie schon unzählige Male gesehen. Diese Rote Karte aber, die der englische Schiedsrichter Dean Whitestone am Mittwoch im FA-Cup-Spiel zwischen Burnley und Fleetwood Town (1:0) zeigte, dürfte selbst für hartgesonnene Fußballfans ein ungewöhnlicher Anblick gewesen sein: Die Karte war rund. Und das hat einen besonderen Hintergrund.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging Fleetwood-Angreifer Cian Hayes viel zu hart in den Zweikampf mit seinem Gegenspieler. Die Folge: Rote Karte, Platzverweis, Unterzahl für die Gäste. Es war ein scheinbar normaler Platzverweis – doch er wurde dadurch besonders, dass Schiedsrichter Dean Whitestone keine gewöhnliche Rote Karte in die Luft hielt: Sie war nicht rechteckig, sondern rund.

Runde Rote Karte im Fußball gibt es schon viele Jahre

Eine solche runde Karte für Fußball-Schiedsrichter gibt es nicht erst seit dieser Partie. Die runden Roten Karten wurden schon weit vor der Jahrtausendwende eingeführt und waren ursprünglich dafür gedacht, damit farbenblinde Spieler sie von den rechteckigen Gelben Karten unterscheiden können. Immer wieder wird auch davon berichtet, dass Schiedsrichtern so der Griff zur richtigen Karte erleichtert werden soll, weil der Referee bereits in der Tasche erfühlen kann, ob es sich um eine Gelbe oder Rote Karte handelt.

MOPO

Normalerweise jedoch findet die runde Rote Karte, die vor allem in den späten 1990er-Jahren in England häufiger eingesetzt wurde, im heutigen Profifußball keine Anwendung mehr. Einzig im englischen FA Cup wird sie gelegentlich verwendet – so auch schon unter anderem zwischen den Bolton Wanderers und dem FC Liverpool (2015) oder beim Viertrunden-Duell zwischen Wrexham und Sheffield United vor einer Woche.

In den Fußballregeln ist übrigens keine Form der Karten vorgeschrieben. In Regel 5 („Schiedsrichter“) wird in Absatz 5 lediglich mindestens eine Gelbe und eine Rote Karte bei der zwingend vorgeschriebenen Ausrüstung eines Schiedsrichters aufgeführt – unabhängig von ihrer Form.