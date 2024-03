Bundesliga-Rekord wackelte: Krasses Halbzeit-Ergebnis in der Bundesliga

Geht es so weiter, könnte der 2. März 2024 ein historischer Tag in der Bundesliga-Geschichte werden. Das jedenfalls dachte man nach 30 Minuten am Samstagnachmittag. Schon nach einer halben Stunde führte der FC Augsburg gegen Aufsteiger Darmstadt klar und deutlich mit 5:0, ging mit diesem Resultat auch in die Halbzeit. Bei dieser Schlagzahl wackelte sogar der ewige Bundesliga-Rekord, am Ende aber blieb es bei einem 6:0.

Die persönlichen Vereinsrekorde hatten die Augsburger schon reihenweise eingestellt. Das schnellste 2:0 ihrer Klubgeschichte, das schnellste 3:0, das schnellste 4:0 – hinter all diesen Bestmarken steht ab sofort der 2. März 2024. Für den höchsten Bundesliga-Sieg ihrer Historie brauchte der FCA schon nur noch einen Treffer: Am 20. April 2019 schlugen die Fuggerstädter den VfB Stuttgart gar mit 6:0.

Bundesliga: Augsburg führt in Darmstadt mit 5:0

In Darmstadt aber war gerade mal erst Halbzeit. Und die werden alle, die es mit den Lilien halten, regelrecht herbeigesehnt haben. Phillip Tietz (2.), Fredrik Jensen (12.), Ermedin Demirovic (20.), Ruben Vargas (24.) und abermals Demirovic (29.) stellten schon nach einer halben Stunde auf 5:0 für Augsburg. Bemerkenswert: Fast allen Treffern war ein krasser individueller Patzer der Darmstädter vorausgegangen.

Nach der Pause aber stabilisierte sich das Team von Trainer Torsten Lieberknecht, der schon vor der Pause gleich dreimal gewechselt hatte. Am Ende hieß es „nur“ 0:6 – Augsburgs eingestellter Bundesliga-Rekord. Zur ewigen Bestmarke in der Bundesliga fehlte dann doch ein ganzes Stück: Den hält Borussia Mönchengladbach seit dem 29. April 1978, als man Borussia Dortmund fulminant mit 12:0 aus dem Stadion schoss (unter anderem mit einem Fünferpack von Jupp Heynckes). Damals stand es zu dem Zeitpunkt, als Augsburg den fünften Treffer in Darmstadt erzielt hatte, übrigens erst 4:0.

Unabhängig vom Ergebnis war dieser Nachmittag für die Darmstädter Profis aber ohnehin schon ein echter Albtraum. Schneller lag eine Mannschaft in der Bundesliga nur einmal zurück: Der SC Freiburg führte im Dezember 2021 bei Borussia Mönchengladbach (6:0) sogar schon nach 25 Minuten mit 5:0.